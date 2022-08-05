Türkiye Gazetesi

"Fatmagül'ün Suçu ne?" ve "Atiye" gibi projelerde yer alan ve son olarak "Üç Kuruş" dizisinde "Oktay" karakterini canlandıran Civan Canova, kolunda hissettiği ağrı nedeniyle hastaneye gittiğini ve akciğerinde belirsiz bir kitle çıktığını söyledi.

“HER ŞEY 2014 YILINDA SAHİLDE DOLAŞIRKEN BAŞLADI”

Hastane odasından yayınladığı videolu mesajla sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu 15 gündür hastane olduğunu belirtti.

Canova konuşmasında “Size vereceğim haber güzel değil ama vermek zorunda hissediyorum kendimi. Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı. Sol bileğimden ameliyatlıydım, kemik ölümü vardı bileğimde onu çıkardılar. Kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üzerine bastım. Hayvan da gayrı ihtiyari sıçradı tabi, beni yere attı. Sağ kolumun üzerine düştüm. Kemik ölümü, tendon kopması, adele erimesi meydana geldi. MR çekildi ve doktor 'Protez taktırman gerek' dedi. Onu da ben istemedim, ihmal ettim. 2.5, 3 ay önce feci ağrılarım başladı. Gece uyutmayacak kadar” ifadelerini kullandı.

“AİLEM YANIMDA”

Hastaneye geldiğini ve MR çektirdiğini belirten Canova sözlerini şöyle sürdürdü: “Koluma protez takılması gerektiğini söylediler. Ama o şimdi 2. planda kaldı. Çünkü Akciğer filmi çekerken, belirsiz bir kitle olduğu tespit edildi. 15 gündür hastanedeyim. Ailem yanımda. Birkaç gün sonra taburcu edecekler.”

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