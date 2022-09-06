Türkiye Gazetesi

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay’ın Mehmet Ali Erbil'le ilgili yaptığı taciz suçlamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Klibinde oynadığı Ronay’ı taciz ettiği mesajların ifşa olmasının ardından hakkında 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Mehmet Ali Erbil’in yargılanmasına başlandı.

“SABAH SAATLERİNDE RAHATSIZLANDIĞI İÇİN GELEMEDİ”

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Mehmet Ali Erbil ve müşteki Ece Ronay Bilir katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu. Müşteki avukatı, müvekkili Ece Ronay Bilir’in yakın zamanda doğum yaptığı için duruşmaya gelemediğini söyledi. Sanık avukatı ise, “Müvekkilim sabah saatlerinde rahatsızlandığı için duruşmaya katılmamıştır. Kendisi düzenli ilaç tedavisi görmektedir. Bir sonraki celse sanığı duruşmada dinlenmek üzere hazır edeceğiz” dedi.

AĞABEYİ VE ASİSTANI TANIK OLDU

Mehmet Ali Erbil’in ağabeyi Mustafa Erbil, duruşmada tanık olarak dinlendi. Mustafa Erbil, “Mehmet Ali Erbil’in telefonda konuşmalarına şahit oldum, karşı taraftan davet aldığını duydum. Ne ile gideceğini sordum. ‘Şoförle git, çok uzak yer, tek başına gitme’ dedim. Karşı taraf tek gel deyince gitme dedim ve oradan ayrıldım. Benim konuyla ilgili başka bir bilgim yoktur” dedi.

"BU GECE KOYNUMDA YAT’ DİYE MESAJ ATTIM”

Tanık olarak dinlenen Mehmet Ali Erbil’in asistanı Nuray Kaya, “Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil’e Instagram üzerinden ulaşarak klibinde oynaması için teklif götürdü. Mehmet Ali Erbil teklifi kabul etti, ilk klip çekildi. İkinci klibin çekiminin bitiminde ekip olarak yemeğe davet ettiler, sonra vazgeçtiler. Ece Ronay tek başına gelmesini istedi, ben ‘Tek başınıza gitmeyin’ dedim. ‘Asistanınızı da getirmeyin’ dedi. Ben de ‘İstiyorsa kendisi gelsin’ dedim. Mehmet Ali Bey bana, Ece Ronay’ın kendisini çağırdığı, uygunsuz fotoğraf attığını söyledi. Ben de telefonu aldım. ‘Çok istiyorsan sen gel bu gece koynumda yat’ diye mesaj attım. Müşteki devamında birkaç uygunsuz fotoğraf daha yolladı. Ertesi gün ise mesajları ifşa etti” diye konuştu.

Mahkeme hakimi, tanığa, ‘Bu akşam sizin yanınızda uyumak istiyorum’ mesajını kimin yazdığını sordu. Tanık ise “Bu mesajı ben yazdım. Sürekli Mehmet Ali Bey'i çağırıyordu, bunun üzerine Mehmet Ali Bey böyle bir mesaj yaz dedi, ben de yazdım. Mesaj yazmamı Mehmet Ali Bey talep etti” dedi.

ZORLA GETİRME KARARI

Tanık beyanlarının ardından ara kararını oluşturan mahkeme, duruşmaya gelmeyen Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Mehmet Ali Erbil'in başı dertte: Hapse girebilir Ünlü sunucu ve şovmen Mehmet Ali Erbil'in, 3 ayrı suçtan yargılandığı davada 8 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyor.

Ece Ronay’ın şikayetçi olduğu Mehmet Ali Erbil ifade verdi Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay’ın taciz şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan Mehmet Ali Erbil, bugün savcılık karşısında ifade verdi.