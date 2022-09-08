Türkiye Gazetesi

Kocaeli Gazetesi'nin haberine göre, ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli’nin Derince Esentepe’de yaşayan 82 yaşındaki annesi Akçe Sürmeli canına kıydı. Olay yeri incelemesinin ardından Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Kurtlar Vadisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi sevilen dizilerde yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli’nin daha önce de annesinin rahatsızlanması nedeniyle Derince’ye geldiği biliniyor.

İntihar olayıyla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Akçe Sürmeli’nin cenazesi yarın kaldırılacak.

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‘Şofeer şofer’ haykırışları ile tanınmıştı… Kibariye’nin annesi hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Kibariye’nin 'Şofeer şofer' haykırışlarıyla hafızlara kazınan annesi Makbule Tokmak hayatını kaybetti. Kibariye’nin annesinin kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Acı haberle yıkılan şarkıcı, dün annesini son yolculuğuna uğurladı.