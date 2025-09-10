Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Açelya Akkoyun’dan kış hazırlığı… Kazanın başına geçip salça yaptı

Tiyatrodan ekrana uzanan kariyerinde hem oyuncu hem sunucu olarak tanınan Açelya Akkoyun, son olarak mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Kış hazırlığı yapan Akkoyun, bahçeden topladığı taze domateslerle kendi salçasını hazırladı.

Mahallenin Muhtarları dizisinde “Ebru” rolüyle tanınan ve “Ekmek Teknesi” , “Doksanlar” , “Evlilik Okulu” gibi projelerde önemli roller üstlenen, bu sezon ise “Kızılcık Şerbeti” dizisine dahil olan Açelya Akkoyun, kişisel Instagram hesabında özel hayatından paylaşımlar yapmayı sürdürüyor.

TAZE DOMATESLERLE SALÇA YAPTI

Pazar alışverişi fotoğraflarını daha önce paylaşan Akkoyun, bu kez salça kaynatıp yufka açma telaşına girdi. Ünlü isim Ankara Kıbrısköy’deki dost ziyaretinde bahçeden topladığı taze domateslerle salça yapmayı da ihmal etmedi. 

“GERÇEK GÜÇ BİR ARADA ÜRETMEKTE”

Köydeki kadınlarla imece usulü çalışarak kışlık hazırlıklarını tamamlayan Akkoyun, bir arada olmanın ve emeğin önemine dikkat çekti. Paylaştığı karelerin altına ise şu notu düştü:

“Ankara Kıbrısköy’de geçirdiğimiz 2 gün, sadece salça kaynatmak ve yufka açmak değildi; emek, paylaşım ve dayanışmanın kalbine dokunmaktı. Köyün kadınları sabahın ilk ışıklarıyla başlayan işlerini sevgiyle, incelikle yaparken bize şunu hatırlatıyor: Gerçek güç, bir arada üretmekte ve birbirine destek olmaktadır. Toprağın bereketi, ellerin emeği ve gönüllerin temizliğiyle harmanlanan bu günlerde şunu bir kez daha hissettim; ruhu doyuran şey yalnızca soframızdaki yemek değil, birlikte kurduğumuz bağlardır.”

