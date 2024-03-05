Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya evleniyor! Düğün tarihi bile belli

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile kendisinden 30 yaş küçük kız arkadaşının evleneceği iddiası magazin basınına bomba gibi düştü. Dört yıldır birlikte olan çiftin, Survivor All Star 2024 finalinden sonra nikah masasına oturacağı iddia edildi.

Kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da yakından takip edilen Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya evlilik kararı aldı. İkilinin nikah tarihi bile belli.

"SURVIVOR'DAN SONRA EVLENİYORLAR"

Youtube’da magazin ile ilgili videolar çeken, birkaç hafta önce ise ‘Söylemezsem Olmaz’ programının yorumcu koltuğuna oturan Yağmur Çevik, Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya’nın evleneceğini iddia etti. Çevik, daha önce Ilıcalı’nın Altunkaya’ya evlenme teklifi ettiğini de kendisinin duyurduğunu belirterek, ünlü çiftin Survivor All Star final yapar yapmaz nikah kıyacağını öne sürdü.

Açıklamasında ise “Acun’un Çağla’ya evlenme teklifi ettiğini ilk ben söyledim. Onu da belirteyim, Survivor’dan sonra büyük ihtimalle evleniyorlar” ifadelerini kullandı.

DOĞUM GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ

Öte yandan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl Ayça Çağla Altunkaya’nın doğum günü için sürpriz bir parti organize etmişti. Ilıcalı kız arkadaşının doğum gününü “Duygularımı bugün kulağına söyledim, herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun” sözleriyle kutlamıştı. Altunkaya’nın doğum gününde paylaştığı fotoğraflarda yüzük detayı da gözlerden kaçmamıştı.