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Haberler > Magazin > Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç değişimiyle şaşırttı! Eski halinden eser yok

Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç değişimiyle şaşırttı! Eski halinden eser yok

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç değişimiyle şaşırttı! Eski halinden eser yok
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Kurtlar Vadisi’nde Mehmet Karahanlı’nın sağ kolu ‘Kılıç’ rolünü üstlenen Atilla Olgaç, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Olgaç’ı görenler onu tanımakta güçlük çekti.

Usta oyuncu Atilla Olgaç, efsane dizi Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı ‘Kılıç’ karakteriyle hafızalara kazındı. Rolü ile büyük alkış toplayan oyuncu, son haliyle gündeme geldi. 

2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi, günümüzde unutulmayan yapımlar arasında yer alıyor. Pek çok usta oyuncuyu kadrosunda bulunduran dizi, zaman zaman tekrar bölümleriyle aynı ilgiyi görüyor. 

Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç değişimiyle şaşırttı! Eski halinden eser yok - 1. Resim

Karakterleriyle dikkatleri üzerine çeken yapımda yer alan oyuncuların son halleri de sık sık gündeme geliyor. Bu isimlerden biri de dizinin kilit karakteri ve Kurtlar Konseyi’nde Kılıç’a hayat veren Atilla Olgaç.

Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç değişimiyle şaşırttı! Eski halinden eser yok - 2. Resim

SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

En bilinen karakterler arasında yer alan Atila Olgaç’ın canlandırdığı Kılıç, gönüllerde taht kurmuştu. Dizide Karahanlı’nın sağ kolu rolüyle adından söz ettiren Olgaç, son haliyle şaşırttı. 

Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç değişimiyle şaşırttı! Eski halinden eser yok - 3. Resim

Şimdilerde 79 yaşında olan Olgaç, sosyal medyada zaman zaman fotoğraflarını paylaşıyor, onu görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. 

Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç değişimiyle şaşırttı! Eski halinden eser yok - 4. Resim

Atilla Olgaç,  Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü mezunu. Kıbrıs Barış Harekâtı'na katılan oyuncu, "Gazi" unvanı olan tek sanatçı olarak biliniyor. Ankara'da askerliğini asteğmen olarak yaparken Kıbrıs'a 15 Ağustos'ta başlayan ikinci harekattan 4 gün önce 11 Ağustos 1974'te sevk edildi.1989 yılında TRT'de bir yarışma programı sundu. 2003-2005 yılları arasında Kurtlar Vadisi’nde oynayan Atilla Olgaç, diziden sonra 2017’de Arka Sokaklar’da da rol aldı. Daha sonra ise Ramo, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Türkler Çıldırmış Olmalı gibi yapımlarda da oynadı. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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