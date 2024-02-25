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    • Haberler > Magazin > Ajda Pekkan kariyerinde bir ilke hazırlanıyor! En pahalı konser bileti 15 bin TL

    Ajda Pekkan kariyerinde bir ilke hazırlanıyor! En pahalı konser bileti 15 bin TL

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ajda Pekkan kariyerinde bir ilke hazırlanıyor! En pahalı konser bileti 15 bin TL
    Ajda Pekkan, Konser, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türk müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, haziran ayında kariyerinde ilk kez bir stadyumda konser verecek. Ünlü isimlerin de sahne alacağı konserin bilet fiyatları 700 ila 15 bin lira arasında olacağı belirtildi.

    Sesi ve güzelliği ile yıllara meydan okuyan Ajda Pekkan, "Süperstar"lığına yakışır bir maratonla konserden konsere koşuyor. Başarılarıyla adından söz ettiren 77 yaşındaki ünlü şarkıcı hayatında ilk kez stadyum konserine çıkıyor. Ünlü isimlerinde yer alacağı konserin biletlerinin fiyatları ise belli oldu.

    "KARİYERİMDE BİR İLK"

    Önceki gün Instagram hesabından vereceği konserin detaylarını paylaşan Ajda Pekkan, heyecanını şu sözlerle paylaştı: "12 Haziran Beşiktaş Stadyumu Ajda ve Arkadaşları... Tabi ki merak ediyorsunuz kim bu arkadaşları. Çok sevdiğim arkadaşlarım, gönlüme dokunan sesler diye ufak bir tüyo vermiş olayım. İlerleyen zamanlarda zaten detayları öğreneceksiniz. Uzun soluklu kariyerimde bir ilk olması bakımından da Beşiktaş Stadyumu konserini çok önemsiyorum ve büyük heyecan içinde hummalı bir hazırlık sürecindeyiz. Hepimiz için unutulmaz bir hatıra hafızalardan silinmeyecek bir gece olması dileğiyle. Öyleyse 12 Haziran'da sağlıkla ve huzurla, heyecan ve aşkla siz, çok sevdiklerimle buluşmak üzere."

    Ajda Pekkan kariyerinde bir ilke hazırlanıyor! En pahalı konser bileti 15 bin TL - 1. Resim

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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