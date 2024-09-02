Akasya Durağı'nın 'şoför Leyla'sı Ayça İnci 45 günde iğne ipliğe döndü! Son hali şaşırttı

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 2 Eylül 2024 13:57 - Güncelleme: 2 Eylül 2024 14:03 - Güncelleme:

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Yayınlandığı dönemde çok izlenen Akasya Durağı'nın oyuncuları sık sık merak konusu oluyor. Dizinin 'Şoför Leyla'sı Ayça İnci'yi görenler tanıyamadı. 45 günde tam 10 kilo veren İnci'nin son halini görenler tanıyamadı. Sosyal medyada ‘Ne kadar değişmiş’ gibi yorumlar yapıldı.