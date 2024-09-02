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Akasya Durağı'nın 'şoför Leyla'sı Ayça İnci 45 günde iğne ipliğe döndü! Son hali şaşırttı

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Akasya Durağı&#039;nın &#039;şoför Leyla&#039;sı Ayça İnci 45 günde iğne ipliğe döndü! Son hali şaşırttı

Magazin Haberleri

Yayınlandığı dönemde çok izlenen Akasya Durağı'nın oyuncuları sık sık merak konusu oluyor. Dizinin 'Şoför Leyla'sı Ayça İnci'yi görenler tanıyamadı. 45 günde tam 10 kilo veren İnci'nin son halini görenler tanıyamadı. Sosyal medyada ‘Ne kadar değişmiş’ gibi yorumlar yapıldı.

İzlenme rekorları kıran fenomen diziler arasında yer alan Akasya Durağı'nın unutulmaz karakterlerinden biri şüphesiz şoför Leyla'ydı. Ünlü isim geçmişten günümüze değişen görüntüsüyle tekrar gündeme oturdu. Oyuncu son dönemde rol aldığı yapımların yanı sıra verdiği kilolarla dikkat çekti.

Akasya Durağı'nın 'şoför Leyla'sı Ayça İnci 45 günde iğne ipliğe döndü! Son hali şaşırttı - 1. Resim

1.5 ay gibi kısa sürede 10 kilo veren ve İnci'nin son haline sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.  Oyuncuya “ Ne kadar değişmiş”, “Görünce tanıyamadım”, “Bayağı değişmiş” gibi yorumlar yapıldı.

Akasya Durağı'nın 'şoför Leyla'sı Ayça İnci 45 günde iğne ipliğe döndü! Son hali şaşırttı - 2. Resim

AYÇA İNCİ KİMDİR?

Ayça İnci, 30 Nisan 1978 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Annesinin ismi Çiğdem Karakoç'dur. Babasının ismi Murat İnci’dir. Kardeşi Ayçin İnci’de oyuncudur. Anne babası boşanmıştır. Emektar sinema oyuncusu Bilal İnci'nin torunudur. 1997 yılında Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nda kurs gördü. 1998-2001 senelerinde Müjdat Gezen Sanat Merkezinde eğitimini tamamladı. 1 yılda Actor Studioda eğitim aldı.

Akasya Durağı'nın 'şoför Leyla'sı Ayça İnci 45 günde iğne ipliğe döndü! Son hali şaşırttı - 3. Resim

Lise döneminde reklam ve kliplerde oynadı. İlk film deneyimini 16 yaşındayken, Kartal Tibet'in yönettiği Borsa tv dizisinde küçük bir rol aldı. Süheyl Uygur - Behzat Uygur Tiyatrosu'nda turne oyunlarında görev aldı. Uğur Yücel'le tanışmasının ardından "Alacakaranlık" dizisinde rol aldı.

Düzenleyen:  - Magazin
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