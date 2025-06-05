Alkol ölçümü 3 kat fazla çıktı, ehliyetine el konuldu! Fatma Turgut itiraz etti: Mahkeme kararını verdi

Model grubunun solisti olarak ünlenen, daha sonra kariyerine tek başına devam etme kararı alan Fatma Turgut, 28 Nisan gecesi Beşiktaş'ta gerçekleştirilen trafik denetimi esnasında durduruldu. Yasal sınırın yaklaşık 3 katı alkollü olduğu tespit edilen şarkıcı hakkında işlem başlatıldı. Ehliyetine el konulan sanatçının itirazı sonuçsuz kalırken, idari yaptırımlar yürürlükte kaldı.

Polis ekiplerinin 28 Nisan gecesi Beşiktaş'ta gerçekleştirdiği trafik denetimi sırasında durdurulan Fatma Turgut'un, yapılan ölçümünde 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yasal sınır olan 0.50 promilin yaklaşık 3 katı anlamına gelen oran nedeniyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5 maddesi gereğince şarkıcıya 6 bin 439 TL idari para cezası uygulandı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; para cezasının yanı sıra Fatma Turgut'un sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu. Polis tutanaklarında, alkol ölçüm cihazının kalibrasyonunun güncel olduğu ve ölçümün yasal sınırlar içerisinde usule uygun biçimde yapıldığı belirtildi.

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"ALKOL CİHAZI HATALI" İDDİASI

Şarkıcı, uygulanan idari yaptırıma karşı yasal yollara başvurdu. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sunduğu itiraz dilekçesinde, alkol ölçüm işleminin hukuka aykırı yürütüldüğünü, kullanılan cihazın kalibrasyonunun kontrol edilmediğini, tutanakların teknik olarak yetersiz olduğunu öne sürdü. Ayrıca olay sırasında konsere yetişmeye çalıştığını, trafik kontrolünün bu nedenle kendisi için stresli bir an olduğunu, alkol almadığını düşündüğünü ve ölçüm cihazının hatalı çalıştığını savundu.

Ünlü sanatçı, ehliyetine el konulması kararının orantısız olduğunu, araç kullanımının mesleği gereği zorunlu olduğunu ve söz konusu yaptırımın özel yaşamına ve iş hayatına ciddi şekilde zarar verdiğini belirtti. Bu gerekçelerle uygulanan para cezasının ve ehliyete el konulması kararının iptal edilmesini talep etti.

FATMA TURGUT'UN BAŞVURUSU DEDDEDİLDİ

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Turgut'un itirazını değerlendirdikten sonra başvuruyu reddetti. Mahkeme, alkol ölçümünün geçerli teknik cihazla ve yasal prosedüre uygun şekilde yapıldığını, trafik ekiplerinin yetki sınırları içinde hareket ettiğini ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla uygulanan yaptırımın yerinde olduğunu vurguladı. Kararda ayrıca, sürücünün 1.37 promil gibi yüksek bir seviyede alkollü olduğunun açıkça belgelendiği, bu seviyenin hatalı ölçüm veya cihaz arızası gibi iddialarla açıklanamayacağı belirtildi. Bu nedenle Fatma Turgut'un işlemlerin iptaline yönelik talebi kabul edilmedi.

Karar sonrası ehliyetsiz dönem başladı. 6 ay boyunca araç kullanamayacak olan sanatçının, para cezasını da yasal süre içinde ödenesi gerekiyor.