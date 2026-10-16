Antalya’da tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybeden Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu, ailesinin kararıyla Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının 34 yıllık hayat arkadaşı Gizem Pekiner ise Alpay’ın Bodrum’da defnedilmeyi vasiyet ettiğini belirterek "Mezar yeri bile açılmıştı" sözleriyle tepki gösterdi, cenaze törenine de katılmadı.

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“Eylül’de Gel”, “Fabrika Kızı”, “Gitme” ve “Ayrılık Rüzgarı” gibi unutulmaz şarkılarla hafızalara kazınan Alpay, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Sanatçının 34 yıllık hayat arkadaşı Gizem Pekiner, Alpay’ın vasiyetinin Bodrum’da defnedilmek olduğunu açıkladı. Pekiner, sanatçının Gündoğan Mezarlığı’na defnedilmesi için hazırlık yapıldığını belirtirken, Alpay’ın resmi eşi Bilge Nazikioğlu ve çocukları cenazenin Ankara’ya götürülmesine karar verdi.

Alpay’ın cenazesinde vasiyet krizi! 34 yıllık hayat arkadaşı törene katılmadı

ALPAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

91 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı ve besteci Alpay Nazikioğlu için Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına sanatçının ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam da katıldı.

Alpay’ın cenazesinde vasiyet krizi! 34 yıllık hayat arkadaşı törene katılmadı

Cenaze namazının ardından Alpay Nazikioğlu’nun naaşı, Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

CENAZE ÖNCESİ VASİYET TARTIŞMASI YAŞANDI

Alpay’ın 34 yıllık hayat arkadaşı Gizem Pekiner, sanatçının Bodrum’da defnedilmek istediğini belirterek cenazenin Ankara’ya götürülmesine tepki gösterdi. Bodrum’daki Gündoğan Mezarlığı’nda mezar yerinin hazırlandığını ifade eden Pekiner, yaşadığı üzüntü nedeniyle cenaze törenine katılamayacağını söyledi.

Alpay’ın cenazesinde vasiyet krizi! 34 yıllık hayat arkadaşı törene katılmadı

AİLESİNDEN ORTAK AÇIKLAMA

Gizem Pekiner’in açıklamalarının ardından Alpay’ın resmi eşi Bilge Nazikioğlu ile çocukları Zeynep ve Tuluğ Nazikioğlu ortak bir açıklama yaptı.

Alpay’ın cenazesinde vasiyet krizi! 34 yıllık hayat arkadaşı törene katılmadı

Cenaze üzerinden tartışma oluşmasına tepki gösteren aile, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu acılı günümüzde büyük bir değerimizi, bir tanemizi layığıyla uğurlamak dışında bir gündem yapmaya çalışmanın ve gerçek dışı beyanların ne kadar yakışıksız olduğu ortadadır.”

Aile, açıklamasının devamında ise “Çok sevdi, çok sevildi. Onunla hep gurur duyduk, hep gurur duyacağız” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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