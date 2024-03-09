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Ana Haber'de Demet Evgar sürprizi! Duyurduğu anlamlı kampanya ve konuşmasıyla alkış topladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ana Haber&#039;de Demet Evgar sürprizi! Duyurduğu anlamlı kampanya ve konuşmasıyla alkış topladı
Demet Evgar, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Show Ana Haber’de sürpriz yaparak izleyici karşısına çıkan Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İyi Niyet Elçisi Demet Evgar, başlattığı kampanya ve yaptığı konuşmayla alkış topladı.

Show TV ekranlarında Bahar dizisinde başrol oynayan Demet Evgar,  ‘Ben Kadınım ve Eşitliğe Yatırım kampanyasını’ Show TV ekranlarından başlattı. Show TV Ana Haber koltuğunu devralan oyuncu, sarf ettiği sözlerle sosyal medyada gündem oldu.

Her Salı Show TV’de Bahar dizisiyle seyirci karşısına çıkan Demet Evgar başarılı performansıyla övgü almaya devam ederken, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İyi Niyet Elçisi olarak anlamlı bir projenin yüzü ve sesi oldu. 

Ana Haber'de Demet Evgar sürprizi! Duyurduğu anlamlı kampanya ve konuşmasıyla alkış topladı - 1. Resim

‘EŞİTLİĞE YATIRIM’ KAMPANYASINI BAŞLATTI

Ana Haber koltuğunu devralan Evgar, bültenin açılışını içinde eksik kelimeler bulunan, anlaşılmaz bir metinle yaptı. Daha sonra haberin tamamını okuyarak kadınları hayatın her alanında eksilttiğimizde yaşamın eksik kalacağına vurgu yaptı. Evgar, UN Women’ın bu seneki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temasını çarpıcı bir sunumla paylaşarak önemli bir kampanyayı başlattı. 

“Ben Kadınım ve Eşitliğe Yatırım” adlı kampanya kısa sürede viral oldu ve etkileşim kazandı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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