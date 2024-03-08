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Yunus Günçe’nin Efe Deprem’e vedası yürekleri yaktı! Gözyaşlarıyla video paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Seksenler dizisinin Zafer’i Efe Deprem, Şişli’de geçirdiği motosiklet kazasında bariyerlere çarparak hayatını kaybetmişti. Oyuncu ve sunucu Yunus Günçe, yakın dostu için gözyaşlarına boğulduğu bir video paylaştı. Arkadaşının ölümünü kabullenemediğini söyleyen Günçe, “Oğlum hiç çıkmıyorsun aklımdan. Nasıl olacak böyle?” sözleriyle feryat etti.

2012-2022 yıllar arasında ekrana gelen dizi Seksenler’de Zafer rolünü üstlenen Efe Deprem, kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Deprem, kazada ağır yaralandı. Daha sonra ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Yunus Günçe’nin Efe Deprem’e vedası yürekleri yaktı! Gözyaşlarıyla video paylaştı - 1. Resim

Efe Deprem

“HİÇ ÇIKMIYORSUN AKLIMDAN, BU HABERİ HAZMEDEMİYORUM”

5 Mart’ta hayatını kaybeden Efe Deprem’in ölümü sevenlerini hüzne boğdu. Yakın dostunun ölümüyle yıkılan Yunus Günçe, sosyal medyadan paylaştığı videoyla duygularını dile getirdi. Gözyaşları içinde konuşan Günçe şu ifadeleri kullandı:

“Haberini aldık apar topar İstanbul'a gittik Bodrum’dan 5.5 saatte. Yetiştik ama sana. Üzerine toprak attık oğlum biz senin. Sonra döndük, dönmeye mecburuz çünkü çalışmaya da mecburum. Bir şeyler paylaştım kendime kızarak, utanarak. Mecburum oğlum bunları paylaşmaya... Sonra spor yapmaya başladım bahçede ama yine kızıyorum kendime. Oğlum hiç çıkmıyorsun aklımdan. Nasıl olacak böyle? Bu haberi hazmedemiyorum. Bir türlü işleyemiyorum bilgiyi. Hiç olmadı böyle, hiç olmadı. Sen rahat ol, ben Beşiktaşlıyım ama sana söz Fenerbahçe şampiyon olursa formasını giyeceğim. Hiç olmadı, hiç olmadı…”

Yunus Günçe’nin Efe Deprem’e vedası yürekleri yaktı! Gözyaşlarıyla video paylaştı - 2. Resim

Yunus Günçe’nin Efe Deprem’e vedası yürekleri yaktı! Gözyaşlarıyla video paylaştı - 2. Resim

Seksenler dizisinin setinden...

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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