Arabesk dünyasını yıkan ölüm! Usta sanatçı Cengiz Tekin'den acı haber

Arabesk müziğin unutulmaz isimleri arasında yer alan, İbrahim Tatlıses’in de yakın dostu olan şarkıcı ve besteci Cengiz Tekin, 71 yaşında hayatını kaybetti. “Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş”, “Zalimden de Zalim”, “Senin Yerine”, “Dert Kitabı” ve “Diyemedim” gibi eserlerle hafızalara kazınan usta sanatçıdan gelen acı haber, müzik dünyasını hüzne boğdu.

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Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Cengiz Tekin’in vefat haberini kızı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Babasını kaybetmenin üzüntüsünü dile getiren Tekin’in kızı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Canım babam, atam, koca çınarım Cengiz Tekin'i kaybettik... Aylarca umutla güzel haberler bekledik, birlikte daha nice günler geçireceğimize inandık. Ama bugün babama veda etmenin tarifsiz acısını yaşıyorum. Mekânın cennet, ruhun şad olsun babam. Cenaze ve defin bilgilerini netleştiğinde paylaşacağız.”

Arabesk dünyasını yıkan ölüm! Usta sanatçı Cengiz Tekinden acı haber

BUGÜN DEFNEDİLECEK

71 yaşında vefat eden Cengiz Tekin için bugün (11 Kasım) ikindi namazının ardından Büyükçekmece Küba Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Usta sanatçının naaşı, namazın ardından Büyükçekmece Güzelce Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Arabesk dünyasını yıkan ölüm! Usta sanatçı Cengiz Tekinden acı haber

CENGİZ TEKİN KİMDİR?

1955 yılında İzmir’de dünyaya gelen Cengiz Tekin, şarkıcılığının yanı sıra besteci kimliğiyle de Türk müziğine önemli eserler kazandırdı. Kaleme aldığı ve bestelediği şarkılar, Ferdi Tayfur başta olmak üzere İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Adnan Şenses, Bergen, Mine Koşan, Kamuran Akkor ve Vahdet Vural gibi pek çok ünlü sanatçı tarafından seslendirildi.

Müzik kariyerinin yanı sıra sinemada da boy gösteren Tekin, yedi filmde başrol oynadı. “Yaktın Beni Dünya” filmiyle Anadolu’da da tanınan sanatçı, bir dönem İbrahim Tatlıses’in çektiği kliplerin ve “İbo Show” programının yönetmenliğini üstlendi.

“Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş” başta olmak üzere çok sayıda sevilen esere imza atan Cengiz Tekin, plakları ve albümleriyle arabesk müzik tarihinde iz bıraktı.

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