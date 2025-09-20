Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Arka Sokaklar'da Ali'nin geri dönüşü! Hüsnü'yü vurduğu anlar izleyiciyi şaşırttı

Arka Sokaklar'da Ali'nin geri dönüşü! Hüsnü'yü vurduğu anlar izleyiciyi şaşırttı

- Güncelleme:
Arka Sokaklar&#039;da Ali&#039;nin geri dönüşü! Hüsnü&#039;yü vurduğu anlar izleyiciyi şaşırttı
Magazin Haberleri

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'a, izleyicilerin unutamadığı karakter Ali geri döndü. Yeni sezonun 2. bölümünde Ali ile Hüsnü yıllar sonra karşı karşıya geldi. Kanal D’nin yayınladığı ön izleme sahnesinde ise Ali’nin, Hüsnü’yü vurduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar, yayınladığı yeni bölüm fragmanıyla izleyiciyi ekran başına kilitledi. 

SEYİRCİYE TERS KÖŞE

Fragmanda, dizinin efsane karakterlerinden Ali'nin yıllar sonra geri döndüğü görülüyor. Ancak bu dönüş, şaşırtıcı bir sahneyle gerçekleşiyor ve izleyicilere adeta ters köşe yaşatıyor.

Alp Korkmaz’ın hayat verdiği Ali karakteri, bu sezon kadroya yeniden katıldı. Ancak Ali’nin Rıza Baba ve ekiple nasıl bir araya geleceği hala merak konusu. 

Arka Sokaklar'da Ali'nin geri dönüşü! Hüsnü'yü vurduğu anlar izleyiciyi şaşırttı - 1. Resim

ALİ, HÜSNÜ KOMİSER’İ VURUYOR

Kanal D’nin yayınladığı 20. sezon 2. bölüm ön izlemesinde, Ali ve Hüsnü’nün yıllar sonra karşılaştığı sahne dikkat çekti. Sürpriz sahnede Ali'nin, Hüsnü’yü hiç tereddüt etmeden vurduğu görülüyor. Bu çarpıcı anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Arka Sokaklar'da Ali'nin geri dönüşü! Hüsnü'yü vurduğu anlar izleyiciyi şaşırttı - 2. Resim

HÜSNÜ KOMİSER ÖLDÜ MÜ?

Hüsnü Komiser’in akıbeti, ölüp ölmediği ve olayların seyri, dizinin yeni bölümünde ortaya çıkacak.

Arka Sokaklar'da Ali'nin geri dönüşü! Hüsnü'yü vurduğu anlar izleyiciyi şaşırttı - 3. Resim

