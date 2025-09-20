Arka Sokaklar'da Ali'nin geri dönüşü! Hüsnü'yü vurduğu anlar izleyiciyi şaşırttı

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar, yayınladığı yeni bölüm fragmanıyla izleyiciyi ekran başına kilitledi.

SEYİRCİYE TERS KÖŞE

Fragmanda, dizinin efsane karakterlerinden Ali'nin yıllar sonra geri döndüğü görülüyor. Ancak bu dönüş, şaşırtıcı bir sahneyle gerçekleşiyor ve izleyicilere adeta ters köşe yaşatıyor.

Alp Korkmaz’ın hayat verdiği Ali karakteri, bu sezon kadroya yeniden katıldı. Ancak Ali’nin Rıza Baba ve ekiple nasıl bir araya geleceği hala merak konusu.

ALİ, HÜSNÜ KOMİSER’İ VURUYOR

Kanal D’nin yayınladığı 20. sezon 2. bölüm ön izlemesinde, Ali ve Hüsnü’nün yıllar sonra karşılaştığı sahne dikkat çekti. Sürpriz sahnede Ali'nin, Hüsnü’yü hiç tereddüt etmeden vurduğu görülüyor. Bu çarpıcı anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

HÜSNÜ KOMİSER ÖLDÜ MÜ?

Hüsnü Komiser’in akıbeti, ölüp ölmediği ve olayların seyri, dizinin yeni bölümünde ortaya çıkacak.