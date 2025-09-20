Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Arka Sokaklar Hüsnü öldü mü, diziden ayrıldı mı? Özgür Ozan oynuyor

Arka Sokaklar Hüsnü öldü mü, diziden ayrıldı mı? Özgür Ozan oynuyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arka Sokaklar Hüsnü öldü mü, diziden ayrıldı mı? Özgür Ozan oynuyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar izleyiciyi ekran başına kilitledi. Hüsnü Çoban’ın vurulması sonrası diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken Özgür Ozan’ın geleceği gündem oldu.

Kanal D’nin uzun soluklu yapımı Arka Sokaklar 8. sezonuyla ekranlara geri döndü. Son bölümde Hüsnü Çoban karakterinin kurşunlanarak yere yığılması büyük yankı uyandırdı. İzleyiciler “Arka Sokaklar Hüsnü öldü mü, Özgür Ozan diziden ayrılıyor mu?” sorularına cevap arıyor. 

ARKA SOKAKLAR HÜSNÜ ÖLDÜ MÜ?

Arka Sokaklar’ın sevilen karakteri Hüsnü Çoban, son bölümün ardından yayınlanan yeni bölüm ön izlemesinde Ali'nin silahlı saldırısına uğrayarak yere yığıldı.  Diziyi takip eden izleyiciler, Hüsnü’nün akıbetini merak ederken senaryonun nasıl şekilleneceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Arka Sokaklar Hüsnü öldü mü, diziden ayrıldı mı? Özgür Ozan oynuyor - 1. Resim

ÖZGÜR OZAN DİZİDEN AYRILDI MI?

Hüsnü Çoban’ı 18 yıldır canlandıran Özgür Ozan’ın ayrılığı konusunda şu an için kesin bir açıklama yok. Yapım ekibi ve Kanal D tarafından herhangi bir “veda” duyurusu yapılmadı. Bu da izleyicilere karakterin geri döneceğine dair umut veriyor.

Televizyon kulislerinde yer alan bilgilere göre Özgür Ozan’ın diziden ayrılma ihtimali düşük görünüyor. Daha önce de farklı bölümlerde karakter hikaye gereği hayati tehlike atlatmış ardından geri dönmüştü. 

Arka Sokaklar Hüsnü öldü mü, diziden ayrıldı mı? Özgür Ozan oynuyor - 2. Resim

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar’ın son bölümünde yıllar önce ölen Ali karakteri sürpriz şekilde geri döndü. Ali’nin Hüsnü’ye silah doğrultarak ateş etmesi ise bölümün en çarpıcı sahnelerinden biri oldu. Hüsnü’nün yere yığılmasıyla diziden ayrılığı gündeme geldi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sahne ortasında panik! Yıldız Tilbe aldığı hediye yüzünden fenalaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bugün hangi maçlar var? 20 Eylül maç takvimi belli oldu - HaberlerBugün hangi maçlar var? 20 Eylül maç takvimi belli olduÖZYES kayıt işlemleri ne zaman yapılacak? Ek tercih takvimi araştırılıyor - HaberlerÖZYES kayıt işlemleri ne zaman yapılacak? Ek tercih takvimi araştırılıyorFenerbahçe Başkanlık seçimi saat kaçta? Ali Koç ve Saadettin Saran karşı karşıya - HaberlerFenerbahçe Başkanlık seçimi saat kaçta? Ali Koç ve Saadettin Saran karşı karşıyaSağlık ocakları hafta sonu açık mı? 2025 aile hekimliği güncel çalışma saatleri - HaberlerSağlık ocakları hafta sonu açık mı? 2025 aile hekimliği güncel çalışma saatleriKredi kartı ile altın alınır mı? Taksitli altın alımı gündemde - HaberlerKredi kartı ile altın alınır mı? Taksitli altın alımı gündemdePastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 pastırma sıcakları için geri sayım - HaberlerPastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 pastırma sıcakları için geri sayım
Sonraki Haber Yükleniyor...