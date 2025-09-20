Arka Sokaklar Hüsnü öldü mü, diziden ayrıldı mı? Özgür Ozan oynuyor

Kanal D’nin uzun soluklu yapımı Arka Sokaklar 8. sezonuyla ekranlara geri döndü. Son bölümde Hüsnü Çoban karakterinin kurşunlanarak yere yığılması büyük yankı uyandırdı. İzleyiciler “Arka Sokaklar Hüsnü öldü mü, Özgür Ozan diziden ayrılıyor mu?” sorularına cevap arıyor.

ARKA SOKAKLAR HÜSNÜ ÖLDÜ MÜ?

Arka Sokaklar’ın sevilen karakteri Hüsnü Çoban, son bölümün ardından yayınlanan yeni bölüm ön izlemesinde Ali'nin silahlı saldırısına uğrayarak yere yığıldı. Diziyi takip eden izleyiciler, Hüsnü’nün akıbetini merak ederken senaryonun nasıl şekilleneceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

ÖZGÜR OZAN DİZİDEN AYRILDI MI?

Hüsnü Çoban’ı 18 yıldır canlandıran Özgür Ozan’ın ayrılığı konusunda şu an için kesin bir açıklama yok. Yapım ekibi ve Kanal D tarafından herhangi bir “veda” duyurusu yapılmadı. Bu da izleyicilere karakterin geri döneceğine dair umut veriyor.

Televizyon kulislerinde yer alan bilgilere göre Özgür Ozan’ın diziden ayrılma ihtimali düşük görünüyor. Daha önce de farklı bölümlerde karakter hikaye gereği hayati tehlike atlatmış ardından geri dönmüştü.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar’ın son bölümünde yıllar önce ölen Ali karakteri sürpriz şekilde geri döndü. Ali’nin Hüsnü’ye silah doğrultarak ateş etmesi ise bölümün en çarpıcı sahnelerinden biri oldu. Hüsnü’nün yere yığılmasıyla diziden ayrılığı gündeme geldi.