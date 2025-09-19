Aşk ve Gözyaşı dizisi oyuncuları kim? İşte oyuncu kadrosu ve karakterler

Ekranların yeni yapımı Aşk ve Gözyaşı, 19 Eylül Cuma akşamı ilk bölümüyle ATV'de başlıyor. Başrollerini Hande Erçel ve BarışQueen of Tears uyarlaması olmasıyla dikkat çekiyor. Arduç'un paylaştığı dizi, oyuncu kadrosu, karakterleri ve Queen of Tears uyarlaması olmasıyla dikkat çekiyor. İzleyiciler dizinin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği gibi detayları araştırıyor.

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Aşk ve Gözyaşı dizisinin başrollerinde Hande Erçel (Meyra) ve Barış Arduç (Selim) bulunurken, onlara Şenay Gürler, Senan Kara, Feri Güler, Kubilay Tunçer, Öznur Serçeler, Mert Denizmen, Aslı İnandık, Necat Bayar, Lorin Merhart, Gürhan Altundaşar, Ali İpin ve Sanem Çelik gibi deneyimli oyuncular eşlik ediyor.

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİ KARAKTERLERİ

Selim Keskin - Barış Arduç

Aksel Grup'ta hukuk baş müşaviridir. Adalet duygusu yüksek ve duygusal olarak yıpranmış bir eştir. Meyra ile evliliğinde yol ayrımına girerken alacağı karar hayatında dönüm noktası olacak.

Meyra Aksel Keskin - Hande Erçel

Aksel Grup’un varisi. “Demir Leydi” lakabını hak eden disiplinli, soğukkanlı ve sonuç odaklı bir iş insanı. Evliliği çatırdarken aldığı sarsıcı sağlık haberi tüm dengeleri değiştiriyor.

Yeliz Aksel - Şenay Gürler

Ailenin asi ve açık sözlü üyesidir. Geçmişte yaşanan bir acının failini hep “içeride" arar. Bu paranoyak uyanıklık aile içi gerilimlerin tetikleyicisi olmuştur.

Zuhal Aksel - Senan Kara

Meyra ve Harun'un annesidir. Aristokrat duruşlu, mesafeli, kontrolcü özellikleriyle bilinir. Ailenin itibarını koruma refleksi, anne-kız ilişkisinde mesafeyi derinleştirir.

Menekşe Keskin - Feri Baycu Güler ve Emin Keskin - Necat Bayar

Selim'in anne ve babasıdır. Sıcakkanlı, aile bağları güçlü bir ailedir.

Aziz Aksel - Kubilay Tunçer ve Çetin Aksel - Ali İpin:

Aziz Aksel Meyra ve Harun'un babasıdır. Çetin'den sonra ailede en çok sözü geçen ikinci ismidir. Aziz ve Çetin, Aksel hanedanının akıl ve otoritesini temsil eder.

Sema (Öznur Serçeler), Furkan (Mert Denizmen), Eda (Aslı İnandık), Oğuz (Gürhan Altundaşar), Harun (Lorin Merhart), Işıl (Afranur Karagöz), Dilşah (Sanem Çelik) gibi karakterler de güç, sadakat, yükselme arzusu ve aile içi ittifaklar ekseninde hikayenin diğer öne çıkan karakterleridir.

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLANDI?

Aşk ve Gözyaşı, Güney Kore’nin reyting rekortmeni “Queen of Tears” dizisinden uyarlanıyor. Orijinal yapım, zengin bir ailenin varisi ile “sıradan” köklerden gelen eşin yıpranan evliliğini, beklenmedik bir hastalık haberi üzerinden yeniden şekillenmesini anlatıyor.