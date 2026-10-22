Bir dönemin sevilen dizilerinde rol alan oyuncu Filiz Taçbaş, şimdilerde ekranlardan uzakta sürdürdüğü hayatıyla gündeme geldi. Mahallenin Muhtarları dizisinde canlandırdığı Behiye ve Arka Sokaklar dizisindeki Ayla karakteriyle hafızalara kazınan Taçbaş, İzmir’in Aliağa ilçesindeki çiftliğinde tarımsal üretimle ilgileniyor. Ünlü oyuncu, zeytin hasadı ve zeytinyağı üretim sürecinden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Henüz 10 yaşındayken kamera karşısına geçen Filiz Taçbaş, uzun yıllar boyunca televizyon projelerinde rol aldı. Oyuncu, Mahallenin Muhtarları dizisinde oynadığı Kuaför Behiye karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Taçbaş, daha sonra Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba’nın eşi Ayla Soylu karakterini üstlendi. Oyunculuğun yanı sıra tenisle de ilgilenen Taçbaş, geçmişte milli sporcu olarak da adından söz ettirdi.

Arka Sokaklar’ın Ayla’sı bambaşka bir hayat kurdu! İşte yeni mesleği

İZMİR’DE ÇİFTLİK HAYATINA YÖNELDİ

Bir süredir televizyon projelerinde yer almayan Taçbaş, yaşamını İzmir’in Aliağa ilçesindeki çiftliğinde sürdürüyor. Tarımsal faaliyetlere ağırlık veren oyuncu, zeytinyağı üreticiliğiyle de ilgileniyor. Günlük yaşamından kesitleri sosyal medya hesabından paylaşan Taçbaş, çiftlik hayatıyla takipçilerinin karşısına çıkıyor.

Arka Sokaklar’ın Ayla’sı bambaşka bir hayat kurdu! İşte yeni mesleği

ZEYTİN HASADINDAN ÜRETİM SÜRECİNE KADAR PAYLAŞTI

Filiz Taçbaş’ın çiftliğinde bu günlerde zeytin hasadı heyecanı yaşanıyor. Tarlaya girerek zeytin toplayan oyuncu, hasat sezonunun başladığını takipçileriyle paylaştı. Taçbaş, paylaşımında tüm çiftçilere bereketli bir sezon dileyerek iyi dileklerini iletti.

Arka Sokaklar’ın Ayla’sı bambaşka bir hayat kurdu! İşte yeni mesleği

Ünlü oyuncu, topladığı zeytinlerin fabrikaya götürülmesinin ardından başlayan işleme sürecine ilişkin görüntüleri de yayımladı. Taçbaş’ın paylaşımları, zeytinin dalından toplanarak zeytinyağına dönüştürülmesine kadar geçen aşamaları gözler önüne serdi.

Arka Sokaklar’ın Ayla’sı bambaşka bir hayat kurdu! İşte yeni mesleği

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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