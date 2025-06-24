Arsen Gürzap'ın değişen hayatı! Can Gürzap açıklaması: Yarım saat içinde kaybettik

Oyuncu ve tiyatro yönetmeni Arsen Gürzap, aort anevrizması nedeniyle hayatını kaybeden eski eşi, tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap hakkında konuşurken; acı haber sonrası değişen hayatını anlattı.

Can Gürzap, 2023 yılında evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmıştı. 79 yaşındaki sanatçı, aort damarı yırtılması nedeniyle bir süre tedavi gördüğü hastanede 1 Aralık'ta hayatını kaybetmişti. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından cenazesi Sapanca Kırkpınar'daki aile mezarlığına defnedilmişti. Oyuncunun 1971-2008 yılları arasında evli kaldığı meslektaşı Arsen Gürzap, eski eşi hakkında açıklama yaptı.

İlgili Haber Usta sanatçı Can Gürzap son yolculuğuna uğurlandı

"HASTA DEĞİLDİ"

"Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuk olan Arsen Gürzap, "Can hayatı boyunca son derece haysiyetle yaşadı. Bunu tanıyan herkes söyler. Bir anda kaybettik. Hasta değildi, yarım saat içinde oldu" şeklinde konuştu.

"PROGRAM YAPMA, 'DENK GELİRSE' DE"

Eski eşini kaybettikten sonra hayatında önemli bir değişikliğe gittiğini belirten usta oyuncu, "Şok kayıp bana şöyle düşündürdü; program yapma, söz ver ama 'denk gelirse' de. Sıkıntısı olan bir meseleyi asla içselleştirme. Kul program yapar, kader gülermiş; bu söze bayılıyorum. Ben artık uzun zaman dilimleri için plan program yapmıyorum. Bu ürkütücü bir şey de değil" ifadelerini kullandı.