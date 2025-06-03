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Aslı Bekiroğlu'nun ameliyatı 9 saat sürdü! Ünlü oyuncunun sağlık durumu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aslı Bekiroğlu&#039;nun ameliyatı 9 saat sürdü! Ünlü oyuncunun sağlık durumu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son olarak 'Zorla Güvenlik' adlı komedi filminde rol alan Aslı Bekiroğlu, mayıs ayında dizinden geçirdiği ameliyatın ardından haziran ayına bir operasyon daha geçirerek başladı. Genç oyuncunun ameliyatı 9 saat sürdü.

Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz ay menisküs ameliyatı olmuştu. Hayranlarını korkutan 29 yaşındaki oyuncu, bu kez bağırsaklarından operasyon geçirdi.

Aslı Bekiroğlu'nun ameliyatı 9 saat sürdü! Ünlü oyuncunun sağlık durumu - 1. Resim

"YAŞIYORUM, ŞÜKÜR"

Geçtiğimiz günlerde bağırsaklarından rahatsızlanan Bekiroğlu'na, doktoru tarafından ameliyat olmasının şart olduğu bilgisi verildi. Oyuncu, 9 saat süren ameliyatının ardından hastane yatağından paylaşım yaptı.

Instagram hesabından "Yaşıyorum, şükür" mesajını yazan Bekiroğlu'nun, morali yerinde olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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