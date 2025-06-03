Aslı Bekiroğlu'nun ameliyatı 9 saat sürdü! Ünlü oyuncunun sağlık durumu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Haziran 2025 12:12 - Güncelleme: 3 Haziran 2025 12:15 - Güncelleme:

Son olarak 'Zorla Güvenlik' adlı komedi filminde rol alan Aslı Bekiroğlu, mayıs ayında dizinden geçirdiği ameliyatın ardından haziran ayına bir operasyon daha geçirerek başladı. Genç oyuncunun ameliyatı 9 saat sürdü.

Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz ay menisküs ameliyatı olmuştu. Hayranlarını korkutan 29 yaşındaki oyuncu, bu kez bağırsaklarından operasyon geçirdi. "YAŞIYORUM, ŞÜKÜR" Geçtiğimiz günlerde bağırsaklarından rahatsızlanan Bekiroğlu'na, doktoru tarafından ameliyat olmasının şart olduğu bilgisi verildi. Oyuncu, 9 saat süren ameliyatının ardından hastane yatağından paylaşım yaptı. Instagram hesabından "Yaşıyorum, şükür" mesajını yazan Bekiroğlu'nun, morali yerinde olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. İlgili Haber Aslı Bekiroğlu’dan Barış Akarsu sorusuna skandal cevap! Tepki çekince projeden ayrıldığını açıkladı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş