Ata Demirer'i pazarda çileden çıkaran esnaf! "Devir şiddet devri"

Komedyen Ata Demirer, perşembe pazarında bir esnafla yaşadığı gerginliği paylaştı. Ünlü oyuncunun aktardığına göre, sabah saatlerinde basit bir fırın sorusu tartışmaya yol açtı. Demirer, "Devir şiddet devri, tahammülsüzlük devri" diyerek takipçilerini uyardı.

Ata Demirer, X (eski adıyla Twitter) hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Perşembe pazarında bir esnafa fırının yerini soran oyuncu, hiç beklemediği cevaplar aldı. İkili arasında gerginlik yaşanırken, esnaf birden agresifleşti. Demirer, "Artık kimsenin eski hali yok" mesajıyla sosyal medyada dert yandı.

"DEMEK Kİ FIRIN YOK"

Ünlü oyuncu ile esnaf arasında yaşanan diyalog şöyle:

Ata Demirer: Selamın aleyküm. Günaydın. Bu yakınlarda fırın var mı abi?

Esnaf: Sana ne lazım ki?

Ata Demirer: Ekmek

Esnaf: Bakkal var şurada, orada var ekmek.

Ata Demirer: Peki fırın var mı? Beyaz ekmek dokunuyor bana.

Esnaf: Olsa ben seni yönlendiririm, bakkal var diyorsam demek ki fırın yok!

Ata Demirer: Sakin ol ya tamam.

"DEVİR ŞİDDET DEVRİ"

Esnafın kendisini tanımadığını belirten Demirer, "Bu diyalog sabah perşembe pazarında bir esnafla benim aramda yaşandı. Muhtemelen şapka falan filan beni tanımadı ama üzücü olanı da bu zaten. Artık kimsenin eski hali yok. Devir şiddet devri, tahammülsüzlük devri! Siz siz olun sokakta kimseyle tartışmayın, tamamen piyango" ifadelerini kullandı.