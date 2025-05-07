Babasına şiddet uyguladığı videoya tepki yağmıştı! Rapçi Sansar Salvo tahliye edildi

'Sansar Salvo' olarak tanınan rapçi Ekin Can Arslan, geçtiğimiz nisan ayında babası Gazi Arslan'a şiddet uyguladığı skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştıktan sonra tutuklanmıştı. Arslan'ın yargılandığı davanın ilk celsesinde karar çıktı. "Basit yaralama" suçundan hapis cezası alan ünlü rapçi, tahliye edildi.

Rapçi Ekin Can Arslan'ın vesayeti annesi ve babasına verilmişti. Bunun üzerine babası Gazi Arslan'a şiddet uygulayarak, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Arslan, 'üst soya karşı basit kasten yaralama' suçundan tutuklanmıştı.

Sansar Salvo lakaplı şarkıcı, babasına yönelik şiddet eylemi nedeniyle bugün Anadolu Adalet Sarayı 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya, müşteki Gazi Arslan, sanık ve taraf avukatları ve rapÇİ Fuat Ergin katıldı. Sanık Ekin Can Arslan ise mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

"TOKAT YOK, TÜKÜRÜK VAR"

Mahkeme savunma yapan Arslan, "Avukattı kendisi, video çekerek itiraf almak için evine gittim. Videolarda 2 tane ses var, tokat gibi duyuluyor ama tokat yok, tükürmüştüm. Çevremde arkadaşlarımdan ve 10 yıl önceki kız arkadaşım olmak üzere bazı vefatlar oldu. Sonrasında ailem bu vefatlar ile ilgili olarak beni vesayet altına almaya çalıştı. Babamdan itiraf almak istedim. Orada tükürük sesi var, tokat sesi yok. Yakasına yapıştım, ufak bir kargaşa oldu. Sonra videoyu sildim. Çok öfkelenmiştim babam bunu reddedince. Video birkaç saat kaldı. Telif haklarımı ele geçirmek için benimle uğraşanlar ve para alanlar var. Bu şartlar altında söz konusu eylemi gerçekleştirdim" dedi.

"GÖĞSÜME 3-4 YUMRUK YEDİM"

Müşteki Gazi Arslan, "Akşam saat 8-9 civarı eve geldi. Sanığın kiralarını ben alırım, daha sonra kendisine veririm. Sakin olmasını, oturmasını söyledim. Öfkeli hali devam etti, ben de kalktım karşılıklı bir itişme oldu. Göğsüme doğru 3-4 yumruk yedim. Sonra komşular kapıyı çaldı. Kendisi o sırada videoya almış. Daha sonra sanık evden ayrıldı. Oğlumdan şikayetçi değilim" şeklinde konuştu.

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7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve delilerin toplanmış olması hususunu dikkate alarak tahliyesine hükmetti. Sanık Arslan'ı "babasına yönelik basit yaralama" suçundan 9 ay habis cezasına çarptıran hakim, takdiri indirim uygulayarak cezanın 7 ay 15 güne indirilmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.