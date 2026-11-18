Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Mesut karakteriyle tanınan oyuncu Uğur Bilgin, baba olmanın sevincini yaşadı. 2023 yılında İrem Uslu ile hayatını birleştiren Bilgin, ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Hamilelik sürecini gözlerden uzak geçirmeyi tercih eden çift, bebek beklediklerini doğuma kadar gizledi. Oyuncunun hastaneden yaptığı paylaşımlar ise hem müjdeli haberi duyurdu hem de oğlunun ismini ortaya çıkardı.

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Oyunculuk kariyerine üniversite yıllarında tiyatroyla adım atan Uğur Bilgin, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde eğitim gördüğü dönemde tiyatro koluna katıldı. Daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Bilgin, televizyon ve sinema projelerinde rol aldı. Aşağı Yukarı Yemişliler, Arka Sıradakiler ve Otisabi gibi yapımlarda izleyici karşısına çıkan oyuncu, asıl çıkışını Güldür Güldür Show'da üstlendiği Mesut karakteriyle yakaladı. Bilgin, 2016 yılında vizyona giren Dedemin Fişi filminde de Remzi karakterini canlandırdı.

Bebek haberini herkesten gizlemişti! Uğur Bilginin oğlunun adı belli oldu

2023 YILINDA EVLENDİLER

Özel hayatını kameralardan ve sosyal medyadan uzak yaşamayı tercih eden Uğur Bilgin, İrem Uslu ile ilişkisini de uzun süre gözlerden uzak sürdürdü. Çift, 27 Haziran 2023 tarihinde nişanlandıklarını duyurdu. Sapanca'da gerçekleştirilen nişanın ardından Bilgin ve Uslu, 26 Ağustos 2023'te İstanbul'un Kanlıca semtinde düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Düğüne oyuncunun Güldür Güldür Show'dan çalışma arkadaşları da katıldı.

Evliliklerini gözlerden uzak sürdüren çift, ilk bebeklerini beklediklerini de kamuoyuyla paylaşmamayı tercih etti. Bu nedenle doğum haberi, takipçileri için sürpriz oldu.

BEBEĞİN ADI DA ORTAYA ÇIKTI

Baba olmanın mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşan Uğur Bilgin, hastaneden yayınladığı fotoğraflarla oğlunun dünyaya geldiğini duyurdu. Paylaşımlarda hastane odasının kapısına asılan mavi kurdele ve üzerinde Yusuf yazan özel kapı süsü dikkat çekti. Böylece çiftin bebeklerine Yusuf adını verdiği de ortaya çıktı.

Bebek haberini herkesten gizlemişti! Uğur Bilginin oğlunun adı belli oldu

Yakasında bulunan "Süper Baba" rozetiyle objektif karşısına geçen oyuncu, bir diğer paylaşımında ise "Oğlumuz çok şükür dünyaya geldi" ifadelerini kullandı. Kendilerine iletilen tebrik mesajlarına da değinen Bilgin, yüzlerce mesaja tek tek cevap vermelerinin mümkün olmadığını belirterek güzel dilekleri için takipçilerine teşekkür etti. Çiftin oğullarının doğum tarihine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Bebek haberini herkesten gizlemişti! Uğur Bilginin oğlunun adı belli oldu

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