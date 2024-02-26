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    • Haberler > Magazin > Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen’den Kızılcık Şerbeti’ne veda! Yerine Ahmet Mümtaz Taylan geldi

    Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen’den Kızılcık Şerbeti’ne veda! Yerine Ahmet Mümtaz Taylan geldi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen’den Kızılcık Şerbeti’ne veda! Yerine Ahmet Mümtaz Taylan geldi
    Kızılcık Şerbeti, Dizi, Settar Tanrıöğen, Beyin Kanaması, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Beyin kanaması geçiren ve iki kez ameliyat olan Kızılcık Şerbeti oyuncusu Settar Tanrıöğen diziden ayrıldı. Hastalığından dolayı setlere dönemeyen Tanroöğen’in üstlendiği ‘Abdullah Ünal’ karakterini Ahmet Mümtaz Taylan’ın devralacağı öğrenildi.

    Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti’nde oyunculuğuyla övgü toplayan Settar Tanrıöğen, 27 Ocak’ta beyin kanaması geçirmişti. Sağlık problemleriyle mücadele eden oyuncunun diziye devam edemeyeceği ortaya çıktı. Kızılcık Şerbeti’ne veda eden oyuncunun yerine Ahmet Mümtaz Taylan’ın geldiği öğrenildi.

    Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen’den Kızılcık Şerbeti’ne veda! Yerine Ahmet Mümtaz Taylan geldi - 1. Resim

    “DİZİMİZE KATTIĞI DEĞERDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yapım şirketi açıklama yaptı. Oyuncu değişikliğiyle ilgili açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    “Kamuoyunun Dikkatine, Yapımını Gold Film’in üstlendiği, Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren değerli oyuncumuz Settar Tanrıöğen’in geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisi hastanede devam etmektedir. Show TV olarak tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz oyuncumuzun, nekahat döneminin bir süre daha devam etmesi gerektiğini doktorlarından öğrenmiş bulunmaktayız. Show TV ve Gold Film olarak Settar Tanrıöğen’e dizimize kattığı değerden dolayı teşekkür eder, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.”

    Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen’den Kızılcık Şerbeti’ne veda! Yerine Ahmet Mümtaz Taylan geldi - 2. Resim

    ABDULLAH ROLÜNÜ AHMET MÜMTAZ TAYLAN DEVRALACAK

    “Dizinin bu hafta yayınlanacak 53. Bölümünden itibaren Abdullah Ünal karakterini bir diğer değerli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan devralacaktır… Saygılarımızla…”

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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