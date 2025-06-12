Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > BKM oyuncusu Metin Keçeci'den 'intihar' itirafı! Gözyaşlarına boğularak sitem etti: Cenazeme gelmesinler

BKM oyuncusu Metin Keçeci'den 'intihar' itirafı! Gözyaşlarına boğularak sitem etti: Cenazeme gelmesinler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BKM oyuncusu Metin Keçeci&#039;den &#039;intihar&#039; itirafı! Gözyaşlarına boğularak sitem etti: Cenazeme gelmesinler
İntihar, BKM, Çok Güzel Hareketler Bunlar, Oyunculuk, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

'Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk versiyonunda yer alan oyuncu Metin Keçeci, maddi sıkıntılar nedeniyle zor günlerden geçtiğini açıkladı. Keçeci, icralık olduğunu ve evinden çıkarılmak üzere olduğunu belirterek 'intihar' itirafında bulundu. Keçeci, "Belki 10 defa intihar etmiştim. Beni bu hallere düşüren her kim varsa rica ediyorum cenazeme gelmesin." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) bünyesindeki Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk versiyonlarında sahne alan oyuncu Metin Keçeci, uzun yıllar süren sahne hayatının ardından maddi zorluklarla mücadele ettiğini açıkladı.

"İCRALIĞIM VE EVDEN ATILIYORUM"

Magazinburada muhabirinin sorularını yanıtlayan Keçeci, "İcralığım ve pazartesi günü boşaltma kararıyla evden atılıyorum. Yutkunamıyorum bile! 3-5 sene önceye kadar beraber oturup aynı sofrayı paylaştığım dostlarım... Telefonla arıyorum gülmek güldürmek istiyorum ama aklım benimle oyun oynuyor." dedi.

BKM oyuncusu Metin Keçeci'den 'intihar' itirafı! Gözyaşlarına boğularak sitem etti: Cenazeme gelmesinler - 1. Resim

"BENİ BU HALLERE DÜŞÜREN HER KİM VARSA CENAZEME GELMESİN"

Röportaj esnasında duygularına hakim olamayan Keçeci, intihar girişimlerini de itiraf ederek,"Belki 10 defa intihar etmiştim. Beni bu hallere düşüren her kim varsa rica ediyorum cenazeme gelmesin." ifadelerini kullandı.

Keçeci, sadece kendi yaşadığı mağduriyeti dile getirmedi; aynı zamanda sektörde benzer sıkıntılar çeken meslektaşlarının da yardım eli beklediğini vurgulayarak, "Ben sadece Metin Keçeci için değil bu ülkede hak ettiği halde çalışamayan arkadaşlarım için de söylüyorum." dedi.

BKM oyuncusu Metin Keçeci'den 'intihar' itirafı! Gözyaşlarına boğularak sitem etti: Cenazeme gelmesinler - 2. Resim

METİN KEÇECİ KİMDİR?

Metin Keçeci, 31 Aralık 1975’te Hakkâri’de doğdu. Henüz 10 yaşındayken tiyatroyla tanıştı ve 1993–94 yıllarında Hakkâri’de bir tiyatro grubu kurdu. 2002’de İstanbul’a taşınarak 2005’te BKM Atölyesi'ne katıldı. “Organize İşler”, “Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü?”, “Hokkabaz” ve BKM’nin popüler programı “Çok Güzel Hareketler Bunlar” gibi yapımlarda rol aldı. 2013 yılında Hüsnü Şenlendirici ile başrolünü paylaştığı “Vay Başıma Gelenler” adlı filmde dikkat çekti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ses kaydı için ne dedi? İmamoğlu-Kılıçdaroğlu Silivri görüşmesinin perde arkası: 'Beni yalnız bırakmayın'n11 resmen el değiştirdi! Yeni sahibi dev yatırımla geliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şarkıcı Berkay servetini neye yatırıyor? Dikkat çeken iddia - MagazinÜnlü şarkıcı servetini neye yatırıyor? Dikkat çeken iddiaMert Yazıcıoğlu sevenlerini üzen haberi açıkladı: "Köpek elimi kaptı" - MagazinSevenlerini üzen haberi açıkladı: "Köpek elimi kaptı"Sahra Işık anne oldu! Bebeğine koyduğu isim gündem oldu - MagazinSahra Işık anne oldu! Bebeğine koyduğu isim gündem olduHaluk Şentürk, cenazede ayakta durmakta zorlandı! Ünlü bir isme sarılıp gözyaşlarına boğuldu - MagazinCenazede ayakta durmakta zorlandı! Ünlü isme sarılıp gözyaşlarına boğuldu'Ayak parmakları kesilecek' denilmişti! Oyuncu Mehmet Uğur'un hastanedeki son görüntüsü olay oldu - Magazin'Ayak parmakları kesilecek' denilmişti! Hastanedeki son görüntüsü olay olduSüreyya Yalçın'a büyük şok! Milyonluk yatının başına gelmeyen kalmadı - MagazinSüreyya Yalçın'a büyük şok! Milyonluk yatının başına gelmeyen kalmadı
Sonraki Haber Yükleniyor...