BKM oyuncusu Metin Keçeci'den 'intihar' itirafı! Gözyaşlarına boğularak sitem etti: Cenazeme gelmesinler

'Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk versiyonunda yer alan oyuncu Metin Keçeci, maddi sıkıntılar nedeniyle zor günlerden geçtiğini açıkladı. Keçeci, icralık olduğunu ve evinden çıkarılmak üzere olduğunu belirterek 'intihar' itirafında bulundu. Keçeci, "Belki 10 defa intihar etmiştim. Beni bu hallere düşüren her kim varsa rica ediyorum cenazeme gelmesin." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) bünyesindeki Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk versiyonlarında sahne alan oyuncu Metin Keçeci, uzun yıllar süren sahne hayatının ardından maddi zorluklarla mücadele ettiğini açıkladı.

"İCRALIĞIM VE EVDEN ATILIYORUM"

Magazinburada muhabirinin sorularını yanıtlayan Keçeci, "İcralığım ve pazartesi günü boşaltma kararıyla evden atılıyorum. Yutkunamıyorum bile! 3-5 sene önceye kadar beraber oturup aynı sofrayı paylaştığım dostlarım... Telefonla arıyorum gülmek güldürmek istiyorum ama aklım benimle oyun oynuyor." dedi.

"BENİ BU HALLERE DÜŞÜREN HER KİM VARSA CENAZEME GELMESİN"

Röportaj esnasında duygularına hakim olamayan Keçeci, intihar girişimlerini de itiraf ederek,"Belki 10 defa intihar etmiştim. Beni bu hallere düşüren her kim varsa rica ediyorum cenazeme gelmesin." ifadelerini kullandı.

Keçeci, sadece kendi yaşadığı mağduriyeti dile getirmedi; aynı zamanda sektörde benzer sıkıntılar çeken meslektaşlarının da yardım eli beklediğini vurgulayarak, "Ben sadece Metin Keçeci için değil bu ülkede hak ettiği halde çalışamayan arkadaşlarım için de söylüyorum." dedi.

METİN KEÇECİ KİMDİR?

Metin Keçeci, 31 Aralık 1975’te Hakkâri’de doğdu. Henüz 10 yaşındayken tiyatroyla tanıştı ve 1993–94 yıllarında Hakkâri’de bir tiyatro grubu kurdu. 2002’de İstanbul’a taşınarak 2005’te BKM Atölyesi'ne katıldı. “Organize İşler”, “Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü?”, “Hokkabaz” ve BKM’nin popüler programı “Çok Güzel Hareketler Bunlar” gibi yapımlarda rol aldı. 2013 yılında Hüsnü Şenlendirici ile başrolünü paylaştığı “Vay Başıma Gelenler” adlı filmde dikkat çekti.