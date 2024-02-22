Boşanıyorlar! Cemal Hünal ile Lale Cangal’dan ortak açıklama

13 yıl önce nikah masasına oturan Cemal Hünal ile Lale Cangal boşanma kararı aldı. Çift, konuyla ilgili sosyal medyada yaptıkları açıklamada “Evlerimizi ayırdığımız doğrudur. Ancak henüz resmi bir başvurumuz olmadı” dedi.

Issız Adam filmi ile tanınan oyuncu Cemal Hünal ile Lale Cangal 2011 yılında evlendi. Çift hakkında geçtiğimiz günlerde tek celsede boşandıkları yönünde haberler çıktı. İkili, bu iddialara yaptıkları ortak açıklamayla cevap verdi.

“NİHAİ KARARI SİZLERLE PAYLAŞACAĞIZ”

Cemal Hünal ile Lale Cangal, ayrılık kararı aldıklarını doğruladı. Sosyal medyada yaptıkları ortak paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

“Basında bir süredir yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yapma gereği duyduk. Evlerimizi ayırdığımız doğrudur. Ancak henüz resmi bir başvurumuz olmadı. Süreci hem bizim hem de müşterek çocuğumuzun menfaati doğrultusunda yönetebilmek için avukatımız ile görüşüyoruz. Nihai kararı sizlerle paylaşacağız, o zamana kadar ailemizin yaşadığı bu hassas sürece saygı duymanızı ve tarafımızca yapılmayan hiçbir açıklamaya itibar etmemenizi rica ederiz.”