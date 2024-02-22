Yaşar Alptekin kendisini eleştirenlere cevap verdi: Edebi edepsizden öğrendim

Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, geçtiğimiz günlerde vaaz verdiği bir videosunu paylaşmıştı. Sosyal medyada yayılan video sonrası eleştiri oklarının hedefi haline gelen Alptekin, kendisine gelen yorumlara “Ben din adamı değilim, hiçbir zaman da onun eleştirisini yapmadım. O yüzden lütfen eleştirilerinize dikkat edin. Hepinize teşekkür ederim çünkü ben edebi edepsiz öğrendim” dedi.

1989’da Lambada filmiyle kamera karşısına geçen oyuncu ve eski manken Yaşar Alptekin, bir süre önce maneviyata yönelerek gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Geçen hafta ise Alptekin’in Eminönü'ndeki Marputçular Camii'nde vaaz verirken görüntüleri ortaya çıktı. Videoda ünlü isim, anne babanın hayır duyasını almak ile ilgili konuşmuştu. Bazı kişiler işe Alptekin için olumsuz yorumlarını peş peşe sıraladı.

“BENİ BİLEN BİLİR, BİLMEYEN DE KENDİ BİLİR”

Yaşar Alptekin gelen eleştiriler sonrası sessizliğini bozdu. Sosyal medyadan cevap veren Alptekin, kendisine gelen tepkileri pek umursamadığını belirterek şöyle konuştu:

“Son videoda epey eleştiri yapmışsınız, Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi seviyorum, Allah için hepinizi seviyorum. Zaten hiçbir şey zıt olmadan var olamaz. Zaten hepiniz beni sevseydiniz bende bir sıkıntı var demektir. Gerek yok hepinizin beni sevmesine. Ama tabii burada aydınlatmam gereken bir konu var. Ben din adamı değilim, ben dinimin adamıyım. Orada çıktım konuştum ama hiçbir şekilde dinden konuşmadım. Biraz tecrübelerimden ve yaşadığım olaydan, nasıl hidayete erdim, o olaydan konuştum. Ben din adamı değilim, hiçbir zaman da onun eleştirisini yapmadım. O yüzden lütfen eleştirilerinize dikkat edin. Benim için inanın hiç fark etmiyor. Hepinize teşekkür ederim çünkü ben edebi edepsiz öğrendim. Beni bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir. Büyük üstadın dediği gibi geçmişimle beni vurmaya çalışan insanlara tek bir sözüm var. Ben geçmişimi çöpe attım, malum beni bilen bilir.”