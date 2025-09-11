Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bu halini unutun! İlayda Alişan’dan sürpriz… Yeni imajıyla poz verdi

Rol aldığı dizilerle adından söz ettiren İlayda Alişan, yaptığı imaj değişikliğiyle hayranlarını şaşırttı. Saç rengini açtıran Alişan, bambaşka bir görünüme kavuştu.

Son dönemde Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’le yaşadığı ilişki magazin dünyasında yakından takip edilen İlayda Alişan’ın saç rengindeki değişim çok konuşuldu.

TAKİPÇİLERİNDEN YORUM GECİKMEDİ

Yeni tarzını Instagram üzerinden takipçileriyle paylaşan başarılı oyuncu, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, birçok takipçisi “Harika olmuş” ve “Yeni bir proje mi geliyor?” gibi yorumlar yaptı.

SARI SAÇLARIYLA POZ VERDİ

Daha önce saçlarını kumral tonlarda kullanan Alişan, son paylaşımında sarı saçlarıyla dikkat çekti. Genç oyuncunun bu değişimi, sosyal medyada gündem olmayı başardı. Ünlü isme takipçilerinden çoğunlukla olumlu yorumlar geldi.

