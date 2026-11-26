Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Burcu Özberk'in savcılık ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Özberk, ifadesinde aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu beyan etti. Yoğun dizi çekimleri nedeniyle çalışma temposunun oldukça ağır olduğunu belirten ünlü oyuncu, geceleri genellikle dışarı çıkmadığını söyledi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Özberk'in cep telefonuyla ilgili talebi de dikkat çekti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden aralarında oyuncu Burcu Özberk, şarkıcı Özcan Deniz ve oyuncu Deniz Çakır'ın da bulunduğu 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Burcu Özberk aylık kazancını açıkladı! Savcılık ifadesindeki ‘telefon’ detayı

Savcılık işlemleri sonrası hakimliğe çıkarılan şarkıcı Ceylan Kaya, 'aklama' suçundan tutuklandı. Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır Baykal, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel ise haklarında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında ifade veren oyuncu Burcu Özberk'in savcılıkta yöneltilen sorulara verdiği yanıtların ayrıntıları da gün yüzüne çıktı. Özellikle mesleki hayatı, günlük hayatı ve ekonomik durumuna ilişkin açıklamaları dikkat çekti.

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Savcılıkta ekonomik durumuna ilişkin soruları yanıtlayan Burcu Özberk, aylık kazancının 300 bin TL olduğunu beyan etti. Oyunculuk kariyerini aktif olarak sürdüren Özberk, yoğun dizi çekimleri nedeniyle zamanının büyük bölümünü setlerde geçirdiğini belirtti. Çalışma temposunun günlük yaşamını da etkilediğini ifade eden ünlü oyuncu, bu nedenle geceleri çoğunlukla dışarı çıkmadığını dile getirdi.

Burcu Özberk aylık kazancını açıkladı! Savcılık ifadesindeki ‘telefon’ detayı

“UYUŞTURUCU İÇİLEN ORTAMLARDA BULUNMADIM”

Uyuşturucu soruşturması kapsamında kendisine yöneltilen iddialara ilişkin de savunma yapan Özberk, yasaklı madde kullanılan ortamlarda bulunmadığını ve herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi. Hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddeden oyuncu, savcılık ifadesinde, “Uyuşturucu içilen ortamlarda bulunmadım, bulunmam da. Ben uyuşturucu madde veya yeşil reçeteli herhangi bir madde kullanmam. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

TELEFONUNUN İADESİNİ TALEP ETTİ

Burcu Özberk'in ifadesinde cep telefonuna ilişkin açıklamaları da yer aldı. Telefonunun şifresini emniyet görevlileriyle paylaştığını belirten oyuncu, cihazında mesleki çalışmalarına ilişkin önemli belgelerin bulunduğunu anlattı. Özellikle rol aldığı projelerin senaryoları ve işle ilgili dokümanların telefonunda kayıtlı olduğunu ifade eden Özberk, mesleki çalışmalarının aksamaması için cihazının kendisine iade edilmesini talep etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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