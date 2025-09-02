Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dilan Çıtak'tan imalı paylaşım! 'Bugün vedalaştım' sözleri ayrılık İddialarını alevlendirdi

Dilan Çıtak'tan imalı paylaşım! 'Bugün vedalaştım' sözleri ayrılık İddialarını alevlendirdi

Şarkıcı Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses’le yaşadığı gerginliğin ardından bu kez de eşi Levent Dörter’le boşanacağı iddialarıyla gündeme geldi. Uzun süredir sessizliğini koruyan Çıtak’ın bugün sosyal medyada yaptığı imalı paylaşım söylentileri alevlendirdi.

Magazin dünyasının sıkça konuşulan isimlerinden şarkıcı Dilan Çıtak ve Levent Dörter hakkında boşanma iddiaları gündeme geldi.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sekiz yıllık birlikteliğin ardından 2022 yılında Levent Dörter ile evlendi. 

Dilan Çıtak’ın son dönemde eşiyle aralarında sorun yaşadığı öne sürüldü. Taşındığını sosyal medya üzerinden duyuran Çıtak’ın, Dörter ile olan tüm fotoğraflarını silmesi ve soyadını değiştirmesi “Boşanıyorlar mı?” sorularını beraberinde getirdi.

SÖYLENTİLERİ YALANLAMIŞTI

Katıldığı bir ödül töreninde basın mensuplarının sorularını cevaplayan şarkıcı Dilan Çıtak, hakkında çıkan boşanma iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı. Çıtak, herhangi bir ayrılık durumu olmadığını belirterek, özel hayatını gizli tutmaya devam edeceğini ifade etmişti.

İMALI PAYLAŞIM

Çiftin boşanacağına dair iddialar konuşulmaya devam ederken Dilan Çıtak son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Çıtak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yıllardır aynı hataların peşinde koşup sonra üzülmezsiniz. Çünkü bu senin seçimin. Yanlış seçimler yalnızca üzer, yıpratır; benliğini, pozitifliğini, mutluluğunu, gülüşünü çalar. Yapman gereken, seçimlerini değiştirmek ve doğruları hayatına dahil etmek. Bu sayede bütün güzelliklerin açığa çıkacak. Seni çirkinleştiren her şeyden uzak dur, seni yeşerten, şeyleri hayatına dahil et. Ben şahsen yıllardır yaptığım yanlış seçimlerle bugün vedalaştım. Şimdi saf ve temiz mutluluk zamanı.”

