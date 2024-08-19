Tahliye olan Dilan Polat sevinç çığlıkları attı! İşte ilk görüntüler…

Kara para akladıkları gerekçesiyle Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 kişi hakkında dava açılmıştı. Avukatın mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesini kabul eden mahkeme, tahliye kararı verdi. Kararın ardından tahliye edilen Dilan Polat’tan ilk görüntüler geldi.

Kara para aklama suçlamasıyla kasım ayından bu yana tutuklu yargılanan Dilan Polat'ın tahliyesine karar verildi. Cezaevinden çıkan Polat'tan ilk görüntüler geldi. Fenomen ismin sevinç çığlıkları atması dikkat çekti.

DİLAN POLAT’A TAHLİYE KARARI

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında dava açılmıştı. Kasım ayından itibaren cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Mahkeme, yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol talebi Dilan Polat'ın tüm suçlardan tahliyesine karar verdi.

YAKINLARI CEZAEVİ ÖNÜNE GELDİ

Anadolu Adliyesi'nde ağır ceza mahkemesi verdiği kararla birlikte hakkında tutuksuz yargılama kararı çıkan ve yaklaşık 10 aydır hapiste bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın yakınları Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi önünde beklemeye başladı. Bekleyenler arasında aynı dönemde cezaevi girdikten sonra tahliye olan Sıla Doğu'nun da yer aldığı görüldü.

CEZAEVİNDEN ÇIKAN DİLAN POLAT’TAN İLK GÖRÜNTÜLER

10 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat’ın Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinden tahliye sonrası ilk görüntüler geldi. Polat’ın sevinç çığlıkları attığı görüldü.

İLK ÖNCE KARDEŞİNE SONRA KIZINA SARILDI

Polat'ı ablası Sıla Doğu kızı Nilda Polat ve sevenleri karşıladı. Minibüsle cezaevi kapısına getirilen Polat, araçtan iner inmez ablasına ve ardından kıza sarılarak gözyaşı döktü. Dilan Polat gazetecilerin sorularını ise cevaplamadı. Kendisini almaya gelen yakınlarının aracıyla cezaevinden ayrıldı.