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    Dilan Polat’ın son hali içler acısı! Görüntüleri gören Engin Polat sinir krizi geçirdi: Avukatından ilk açıklama geldi

    Kara para aklama ve suç örgütü kurma gibi suçlardan MASAK tarafından tutuklanan ardından cezaevine gönderilen Dilan Polat’ın son hali hayranlarını şoke etti. Kaldığı cezaevinde fenalaşan ardından hastaneye kaldırılan Polat’ın son görüntüleri Engin Polat’ı sinir krizine soktu. Sosyal medya bu görüntüler ile yıkılıyor. Avukatından ilk açıklama geldi. İşte Dilan Polat’ın güncel sağlık durumu…

    Dilan Polat’ın son hali içler acısı! Görüntüleri gören Engin Polat sinir krizi geçirdi: Avukatından ilk açıklama geldi
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sağlık durumuyla sık sık gündeme gelen Dilan Polat’ın son olarak cezaevi koşulları nedeniyle felç kalabileceği iddia edildi. Dilan Polat'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürülmesi sonrası ortaya çıkan fotoğraflar ise Engin Polat’ı sinir krizine soktu. 

    ENGİN POLAT SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ 

    Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat, en son fenalaşarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine kaldırılmıştı. Alınan bilgi sonrası sosyal medyada gündem olan son kare ise Engin Polat’ı sinir krizine soktu. 

    Dilan Polat’ın son hali içler acısı! Görüntüleri gören Engin Polat sinir krizi geçirdi: Avukatından ilk açıklama geldi

    SOSYAL MEDYA BU KAREYİ KONUŞUYOR 

    Dilan Polat’ın yaşadığı sağlık sıkıntıları ve cezaevi koşulları nedeniyle felç kalabileceği iddia edilmesi üzerinden fenomenin hastaneden olduğu iddia edilen bazı kareler sosyal medyada yayıldı.

    AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ 

    Paylaşımların ardından fenomenin soruşturmasını yakından takip eden Erdinç "Dün paylaştığım 'Dilan Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürüldü' haberimden sonra sosyal medyada dolaşan bu video söz konusu olayla ilgili değildir. Görüntüler Dilan Polat tutuklanmadan çok daha öncesine aittir" dedi.

    Dilan Polat’ın son hali içler acısı! Görüntüleri gören Engin Polat sinir krizi geçirdi: Avukatından ilk açıklama geldi

    DİLAN POLAT’IN HASTALIĞI NE?

    Dilan Polat Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Pozitif lupus hastalığına yakalandığını açıkladı. Son günlerde sık sık gündemde yer alan fenomen ismin takipçileri konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Özellikle en sık aratılanlar arasında lupus hastalığı belirtileri yer alıyor. Pozitif lupus hastalığı, kelebek hastalığı olarak da biliniyor. Kelebek hastalığı (Lupus) ya da tam adıyla Sistemik Lupus Eritematozus vücutta pek çok organı birden tutan romatizmal bir hastalıktır. Yüzde kelebek tarzında kırmızı döküntüyle karakterize olduğundan halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinir. Lupus hastalığı otoimmün olarak tabir edilen hastalıklardandır.

     

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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