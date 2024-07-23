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Ebru Özkan imajını tamamen değiştirdi! "Tanımakta zorlandım"

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Ebru Özkan imajını tamamen değiştirdi! &quot;Tanımakta zorlandım&quot;
Ebru Özkan, Oyuncu, Sosyal Medya, Haber

Magazin Haberleri

"Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisindeki Leyla karakteri ile büyük beğeni toplayan Ebru Özkan imajını tamamen değiştirdi. Oyuncunun yeni tarzı ile ilgili sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

Ebru Özkan, Ben Bu Cihana Sığmazam, Paramparça, Hekimoğlu, Hanımın Çiftliği, Şahin Tepesi gibi birçok projede yer aldı.

Oyuncu şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Özkan, son olarak imaj yeniledi ve onları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Ebru Özkan imajını tamamen değiştirdi! "Tanımakta zorlandım" - 1. Resim

Uzun saçlarını kısacık kestiren Ebru Özkan'ın yeni görüntüsü, takipçilerinden tam not aldı. Sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı. Oyuncunun paylaşımına, “Çok güzel olmuş”, “Ne kadar değişmiş”, “Tanımakta zorlandım”, “Bence yakışmış” gibi yorumlar yapıldı.

Düzenleyen:  - Magazin
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