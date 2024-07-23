Ebru Özkan imajını tamamen değiştirdi! "Tanımakta zorlandım"

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 23 Temmuz 2024 11:38 - Güncelleme: 23 Temmuz 2024 11:45 - Güncelleme:

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"Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisindeki Leyla karakteri ile büyük beğeni toplayan Ebru Özkan imajını tamamen değiştirdi. Oyuncunun yeni tarzı ile ilgili sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.