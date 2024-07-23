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Yurtdışına yerleşmişti! Ceyda Ateş restoran zinciri satın aldı

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Yurtdışına yerleşmişti! Ceyda Ateş restoran zinciri satın aldı

Magazin Haberleri

Adını Feriha Koydum dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ile 2018 yılında ABD Miami'de dünyaevine girmişti. Mutlu bir evlilik sürdüren çift işleri büyüttü. İddiaya göre, Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy ünlü bir restoran zincirinin Miami'deki iki şubesini satın aldı.

Ceyda Ateş, 5 yıl aşk yaşadığı Buğra Toplusoy ile 2018 yılında ABD Miami'de evlenmişti. Oyunculuğu bırakarak Amerika'ya yerleşen Ateş'in bu evlilikten Talia adında bir kızı oldu.

2014 yılında, aile şirketini bırakıp oyuncu sevgilisi Ceyda Ateş ile Amerika'ya giden, Buğra Toplusoy , orada mutlu bir aile ve iyi bir hayat kurmayı başardı.

Yurtdışına yerleşmişti! Ceyda Ateş restoran zinciri satın aldı - 1. Resim

Gözlerden uzak mutlu bir evlilik sürdüren Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy, işleri büyüttü. Buğra Toplusoy'un şimdi de Miami'de restorancılığa soyunduğu öğrenildi.

Ünlü isimlerin, Amerika'da bilinen ünlü restoran zincirinin Miami'deki iki şubesini satın aldıkları öğrenildi. Sabah'ın haberine göre, ünlü isimlerin Meksika restoranı açmak için de kolları sıvadığı iddia edildi.

Düzenleyen:  - Magazin
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