Mert Demir'in annesi görenleri şaşırttı

Sosyal medya paylaşımları ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren şarkıcı Mert Demir geçtiğimiz günlerde Harbiye’de konser verdi. Konserde şarkıcıyı dinleyenler arasında annesi de vardı. Demir’in annesi ile ilgili sosyal medyada yorum yağdı.

Mert Demir 'Ateşe Düştüm', 'Antidepresan' ve 'Gözlerime Bak' gibi şarkılar ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Mert Demir önceki akşam Harbiye'de konser verdi. Demir'i dinleyenler arasında annesi Gülgün Demir de vardı.

Konser öncesi muhabirlerin sorularını cevaplayan Gülgün Demir, oğlu ve Serenay Sarıkaya'nın ilişkisiyle ilgili de konuştu. Demir, "Daha önce görüştüm Serenay ile İkisi de birbiriyle çok mutlu. Bana söz yok. Evlenmek isterlerse öyle olur” dedi.

Ünlü şarkıcının annesini görenler şaşırdı. Sosyal medyada şarkıcının annesi ile ilgili “Annesi çok güzelmiş”, “Ne kadar naif ve kibar bir kadın” gibi yorumlar yapıldı.