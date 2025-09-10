Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ece Seçkin ve eşine ölüm tehditleri savurmuştu… Takıntılı hayran serbest bırakıldı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Magazin Haberleri

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı takıntılı hayranının kendisini ve eşini tehdit ettiğini belirterek sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunmuştu. Seçkin, “Dört yıldır kendisini ‘kocam’ sanan şizofreni hastası bir şahıs, eşime ‘Seni öldüreceğim’ şeklinde mesajlar gönderdi” demişti. Taciz ve tehdit iddiasıyla gözaltına alınan A.U.S serbest bırakıldı.

Şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez'e sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit mesajları attığı öne sürülen A.U.S., çiftin şikayeti üzerine Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adresinde gözaltına alındı. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI, SAVCILIK'TAN İTİRAZ

Şüpheli, savcılıkta ifadesinin ardından ‘tehdit' ve ‘ısrarlı takip' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik işlemleri tamamlanan şüpheli, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Şüphelinin serbest bırakılmasına, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi.

ECE SEÇKİN: BİZİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, yaklaşık 4 yıldır takıntılı bir hayranının kendisini ve ailesini sözlü taciz ve tehditlere maruz bıraktığını belirterek sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunmuştu.

Şizofreni hastası olduğunu belirttiği kişinin, son olarak eşine ölüm tehdidi içeren mesajlar gönderdiğini ifade eden Ece Seçkin, sosyal medya paylaşımında şu sözlere yer vermişti:

"İmdat. Yaklaşık 4 yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini "kocam" zanneden şizofreni hastası şahıs, bu akşam eşim Çağrı Terlemez'in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime "seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim" içerikli mesajlar atmıştır.

İstanbul dışında yaşayan bu şahıs defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen km'lerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir. Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir.

Şahıs şu anda karakoldadır, fakat kanun gereği kısa süre içinde serbest bırakılacaktır. Polis görevini yapmıştır, ancak hukukun bu noktadaki çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir. 4 yıldır hastalığı nedeniyle kendimizce önlem aldığımız bu durum artık bizim için katlanılmaz bir hâl almıştır.

Bu kişinin, serbest bırakılmadan önce hem kendi güvenliği hem de toplumun güvenliği için acilen kontrol altına alınması gerekmektedir. Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

