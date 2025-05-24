Engin Altan Düzyatan, Dubai'ye yerleşiyor! Nedeni ortaya çıktı

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar, çocukları Emir Aras ve Alara ile Dubai'ye taşınma kararı aldı. Ünlü oyuncunun, yurt dışına yerleşme karar almasının altındaki 2 neden belli oldu.

Engin Altan Düzyatan, 2023 yılında tanıtım kampanyasının yüzü olarak seçildiği Dubai'ye yerleşiyor. Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, ünlü oyuncunun, eşi Neslişah Alkoçlar ve çocukları Emir Aras ve Alara ile birlikte yurt dışına taşınmaya karar verdiğini yazdı.

BALDIZI VE BACANAĞI ETKİLİ OLDU

Eşi ve kendisi Dubai'yi çok seven Düzyatan'ın taşınma kararında, baldızı Aslışah Demirağ ile bacanağı Kaan Demirağ'ın da burada yaşamasının etkili olduğu belirtildi.

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ÇOCUKLARIN OKUL KAYDI YAPILDI

Ünlü çiftin, İstanbul'u terk etmelerindeki en büyük sebebin ise çocuklarının eğitimi olduğu öğrenildi. İngilizce eğitim veren uluslararası bir okul bulan Düzyatan ve eşinin, kayıtları yaptırdığı ve çocukların eylül ayında Dubai'de okula başlayacağı iddia edildi.

"UMARIM PİŞMAN OLMAZLAR"

Bülent Cankurt, "Başarılı oyuncu, mesleğine hem Dubai'de hem de Türkiye'de devam edecekmiş. Neyse ki, ünlü oyuncumuzu tamamen Dubai'ye kaptırmadık. Umarım pişman olmazlar ve orada mutlu bir hayatları olur" ifadelerini kullandı.