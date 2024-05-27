Engin-Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme! Dikkat çeken ‘sabun’ detayı

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklanan Dilan-Engin Polat çiftinin soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı. MASAK ön raporundaki tespitlere göre; Dilan Polat ünlü bir online satış platformundan bir kısmı sabun satışı ve influencer ücreti adı altında 1 milyar liralık kazanç sağladı. Elde edilen bu paranın ise şirket şirket gezdirildiğine vurgu yapıldı. Öte yandan bu paranın ne kadarının gerçek ne kadarının kara para olup olmadığı MASAK raporuyla belirlenecek.

Engin Polat ile Dilan Polat’ın da aralarında bulunduğu ve 16 kişinin tutuklu olduğu şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma devam ederken, MASAK ön raporlarının detaylarına ulaşıldı.

INFLUENCER ÜCRETİ GÖNDERDİLDİĞİ AKTARILDI

Sabah’ta yer alan haberde; dosyada yer alan MASAK ön raporlarındaki tespitlere göre, ilk etapta şüphelilere ait olan şirketlerin de arasında bulunduğu 60 şirket ve gerçek kişinin ticari faaliyetleri mercek altına alındı. Şüphelilere ait olan ve üçüncü kişi konumunda olup şirketlere fatura kesenlerin de aralarında bulunduğu detaylı bir inceleme yapıldı.

Ünlü bir online satış platformundan 2021-2023 yılları arasında Dilan Polat LTD. ŞTİ.'ye milyonlarca liralık 'influencer' (yaptığı paylaşım için markalardan para alan internet ünlüsü) ücreti gönderildiği aktarıldı.

SABUN SATIŞINDAN 1 MİLYAR LİRA İŞLEM HACMİ

Ayrıca Dilan Polat Güzellik Merkezi'nin yine aynı satış platformu üzerinden kendi kozmetik ürünleri ve sabununun satışını yaptığı, böylece yine milyonlarca lira kazandığı kaydedildi. Dilan Polat Güzellik Merkezi'ne ait kendi sitesinden de milyonlarca liralık ürün satış yaptığı aktarılan raporda, influencerlık ücreti ile birlikte toplamda 1 milyar liraya ulaşan işlem hacmi olduğu aktarıldı.

MAL VARLIKLARI İLE MALİ DURUM UYUMSUZ

Raporda bir tespit daha vardı. Bu paraların Engin ve Dilan Polat'ın kendisi ve akrabaları üzerinde kurdukları onlarca şirket arasında gezdirilip, sonrasında nakit çekim yapılarak Engin Polat'ın yetkili ve sahibi olduğu şirkete elden yatırıldığı tespit edildi. Şüphelilerin mal varlıkları ile mali durumunun uyumsuz olduğu da belirtilen bu raporun ardından, toplam hacmi yaklaşık 1 milyar lira olarak belirtilen paranın ne kadarının gerçek ticari kazanımla elde edildiği, ne kadarının kara para olup aklanmaya çalışıldığı nihai raporla belirlenecek.

KARA PARA AKLADIKLARI YÖNÜNDE KUVVETLİ İDDİALAR

Öte yandan savcılık dosyadaki iddiaları her yönüyle araştırıp incelemeyi sürdürüyor. Araştırılan hususların en başında gelen en önemli konulardan biri kara para aklama.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin Engin ve Dilan Polat ile hareket ederek organize bir yapı dahilinde hareket edip, yasal olmayan yollardan elde edilen malvarlığı değerlerini yani kara parayı akladıkları yönünde kuvvetli iddialar mevcut.

YASA DIŞI FAALİYETLERDEN Mİ ELDE EDİLDİ?

Engin ve Dilan Polat ile akrabaları ve çalışanları olan şüphelilere ait 15 şirketin faaliyetleri kapsamında elde ettikleri yüksek tutarlı gelirlerin büyük bir kısmının kaynağının gerçek bir hizmet ve mal alım satımından kaynaklanmadığı ve yasa dışı faaliyetlerden elde edildiği iddiası da araştırılan konuların başında.

Yasadışı bahisten elde edilen gelirlerin şüphelilere ait şirketlerce temize çıkarılmaya yani aklanmaya çalışıldığı hususlarının da dikkatle araştırıldığı öğrenilirken savcılığın bu iddiaları delillendirmek için kapsamlı araştırmalar ve ilgili kurumlarla yazışmalar yaptığı da edinilen bilgiler arasında.