Acun Medya bünyesinde genel koordinatör olarak görev alan Yapımcı Esat Yontunç ile influencer ve tasarımcı eşi Hande Gülşen Yontunç’un evliliklerinde kriz yaşandığı iddia edildi. İddiaya göre, 2017 yılında görkemli bir törenle dünyaevine giren çiftin evlerini ayırdığı ve boşanmanın eşiğine geldiği öne sürüldü.

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Uzun bir flört döneminin ardından Ağustos 2017’de Göcek’te, yaklaşık 200 davetlinin katıldığı görkemli bir törenle evlenen Esat Yontunç ve Hande Gülşen Yontunç’un evliliğinde yaşanan gelişmeler merak uyandırdı. Magazin dünyasının tanınan isimlerinden olan çiftin, bir süredir evliliklerinde sorunlar yaşadığı ve bu nedenle ayrı yaşamaya başladığı iddia edildi.

Esat Yontunç ve eşinden boşanma iddiası! Evlerini ayırdılar

EVLERİ AYIRMIŞLAR

Günaydın'dan Bülent Cankurt’un iddiasına göre, çiftin evlerini ayırdığı ve sürecin boşanmaya doğru ilerlediği konuşuluyor. Ancak ikilinin evliliklerinde yaşanan sorunların nedeni henüz bilinmiyor. Çiftin ayrılık kararı alıp almadığına ilişkin ise taraflardan doğrulanmış bir açıklama gelmedi.

SOSYAL MEDYA DETAYI

Öte yandan Esat Yontunç ve Hande Gülşen Yontunç’un sosyal medya hesaplarındaki detaylar da dikkat çekti. Bir süredir birlikte paylaşım yapmayan çiftin birbirlerini takip etmeye devam etmesi ve daha önce yayımladıkları fotoğrafları hesaplarından kaldırmaması, ayrılık iddialarına ilişkin merakı artırdı.

Esat Yontunç ve eşinden boşanma iddiası! Evlerini ayırdılar

AÇIKLAMA YAPMADILAR

2017 yılında hayatlarını birleştiren çift, 2019 yılında oğulları Esathan’ı kucaklarına alarak anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Yıllardır birlikte olan çiftin evliliklerinde yaşandığı öne sürülen kriz ve boşanma iddialarının nasıl sonuçlanacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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