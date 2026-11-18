Eski futbolcu Gökhan Töre ile ilgili eşi Buket Töre'ye şiddet uyguladığı ve silah doğrulttuğu yönündeki iddialar gündeme geldi. Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Buket Töre'nin, eşinin malvarlığını üçüncü kişilere devretmesini önlemek amacıyla mahkemeye başvurduğu öne sürüldü. Hakkındaki iddiaların basına yansımasının ardından Gökhan Töre'den açıklama geldi.

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Gökhan Töre ile mimar Buket Töre, 2020 yılında dünyaevine girdi. İki çocuk sahibi çiftin evliliğinde yaşanan sorunlar, boşanma süreciyle birlikte gündeme geldi. İddiaya göre Gökhan Töre, eşine yönelik şiddet içeren davranışlarda bulundu.

EŞİNE SİLAH ÇEKTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Öfke kontrolü sorunu yaşadığı öne sürülen eski futbolcunun, alkolün etkisiyle kıskançlık krizine girdiği ve kasadan çıkardığı silahı eşine doğrulttuğu iddia edildi.

Eşine şiddet uyguladığı ve silah doğrulttuğu iddiası... Gökhan Töre’den açıklama var

“YATAK ODASININ KAPISINI KIRDI, KASAYI BOŞALTTI” İDDİASI

Buket Töre'nin doğum gününde yaşanan olayda, Gökhan Töre'nin eve geldikten sonra eşine saldırdığı ve yatak odasının kapısını kırdığı ileri sürüldü. Ayrıca evdeki değerli eşyalar ile Buket Töre'ye ait milyon dolarlık saatleri aldığı, kasadaki eşyaları boşalttıktan sonra "Seni terk ediyorum" diyerek evden ayrıldığı iddia edildi.

4 TAŞINMAZ VE ARAÇLAR İÇİN TEDBİR TALEBİ

Boşanma sürecinde olan Buket Töre'nin, eşinin malvarlığını elden çıkarabileceği endişesiyle mahkemeye başvurduğu belirtildi. Mahkemeye sunulan dilekçede, evlilik birliği içerisinde edinilen malvarlığına tedbir konulması talep edildi.

Dilekçede, Gökhan Töre'nin malvarlığını ortadan kaldıracağını ve üçüncü kişilere devredeceğini ifade ettiği öne sürülerek, Muğla'da bulunan ve üzerinde Buket Töre'nin de emeği olduğu belirtilen 4 taşınmaz ile satışa çıkarıldığı iddia edilen 3 değerli araç başta olmak üzere tüm araçların devrinin engellenmesi istendi.

Eşine şiddet uyguladığı ve silah doğrulttuğu iddiası... Gökhan Töre’den açıklama var

GÖKHAN TÖRE'DEN İDDİALARA CEVAP

Hakkındaki iddiaların basına yansımasının ardından sessizliğini bozan Gökhan Töre, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan eski futbolcu, kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş haberlere itibar etmemesini istedi.

Haberlerin şahsını hedef aldığını ve kamuoyunda yanlış bir algı oluşturduğunu öne süren Töre, iddiaları kesin bir dille reddetti. Töre’nin açıklamasının tamamı şöyle:

“Son günlerde şahsım hakkında basında ve çeşitli mecralarda yer alan, gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltan haber ve iddialar nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Söz konusu yayınlarda ileri sürülen iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Somut bilgi ve belgelere dayanmayan bu iddialar, kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmakta ve şahsımın itibarını hedef almaktadır. Bu iddiaları açık ve kesin bir dille reddediyor, kamuoyundan doğruluğu teyit edilmemiş haber ve paylaşımlara itibar etmemesini rica ediyorum. Bu haberleri yaptıran ilgili şahsın, kendi şahsi menfaatleri ve para hırsı uğruna iki kız çocuğunun psikolojisini dahi yok sayarak yalan haber yaptırdığı ve maddi hırsları uğruna suç teşkil edebilecek nitelikteki hukuk dışı yollara bile başvurabileceği tarafımca çok iyi bilinmekteydi. Bu durum artık kamuoyu tarafından da görülmüştür. Söz konusu şahsın nasıl bir hukuksuzluğun ve yozlaşmanın içinde olduğu da süreç içinde mahkeme kayıtlarına yansıyacak ve kamuoyu tarafından görülecektir. Basın özgürlüğü, gerçekleri araştırma ve kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğunu da beraberinde getirmektedir. İlgili yayın kuruluşlarını ve paylaşım sahiplerini bu sorumluluk doğrultusunda hareket etmeye, gerçek dışı içerikleri düzeltmeye ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye davet ediyorum. Kişilik haklarımı ve itibarımı hedef alan bu yayınlara karşı tüm yasal haklarım saklıdır. Sorumlular hakkında gerekli hukuki yollara başvurmaktan tereddüt etmeyeceğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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