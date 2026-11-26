İnternette tanıştığı ve hiç yüzünü görmediği kişiye inanarak evini, arabasını satan 70 yaşındaki Süleyman Amca, toplam 4,5 milyon TL kaybettiğini iddia etti. Esra Erol'un "Size niye baksın Allah aşkına?" sorusuyla şaşkınlığını dile getirdiği adamın "Niye, benim neyim eksik" cevabı canlı yayına damga vurdu.

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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran 70 yaşındaki Süleyman Amca’nın anlattıkları stüdyoda şaşkınlığa neden oldu. İnternet üzerinden tanıştığı ve kadın olduğunu düşündüğü bir kişiyle hiç yüz yüze gelmeden iletişim kuran isim, bu kişiye toplam 4,5 milyon TL gönderdiğini öne sürdü. Kendisine sürekli maddi sıkıntılarından söz ederek yardım isteyen kişiye inandığını belirten yaşlı adam, bu süreçte evini ve otomobilini de sattığını anlattı. Yaşananların ardından büyük bir maddi kayıp yaşayan Süleyman Amca, başına gelenleri anlatmak ve yardım bulabilmek amacıyla Esra Erol'un programına katıldı.

Evini ve arabasını sattı, 4,5 milyon TL kaptırdı! “Benim neyim eksik” çıkışı şaşkına çevirdi

ÖNCE MİNE SERİN İSMİNİ KULLANDI, ARDINDAN HAVVA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Süleyman Amca, internet üzerinden iletişim kurduğu kişinin başlangıçta kendisini Mine Serin olarak tanıttığını, ilerleyen süreçte ise adının Havva olduğunu söylediğini aktardı. Kendisinden 41 yaş küçük olduğunu düşündüğü kişiyle telefon üzerinden görüşmeler yaptığını belirten 70 yaşındaki adam, karşı tarafın kendisine kimsesiz olduğunu ve çeşitli borçlarla mücadele ettiğini anlattığını dile getirdi. Bu sözlerden etkilendiğini ifade eden Süleyman, yardım etmek amacıyla ilk etapta küçük miktarlarda para göndermeye başladı.

Evini ve arabasını sattı, 4,5 milyon TL kaptırdı! “Benim neyim eksik” çıkışı şaşkına çevirdi

EVİNİ VE ARABASINI SATARAK 4,5 MİLYON TL GÖNDERDİ

İlk başlarda sınırlı miktarlarda yaptığı yardımların zamanla büyüdüğünü anlatan Süleyman Amca, karşı tarafın bitmek bilmeyen para talepleri nedeniyle giderek daha fazla maddi yükün altına girdiğini söyledi. Talepleri karşılayabilmek için önce birikimlerini kullanan, ardından evini ve otomobilini satışa çıkaran yaşlı adam, toplam kaybının 4,5 milyon TL'ye ulaştığını öne sürdü. Bugüne kadar hiç görmediği bir kişi uğruna sahip olduğu mal varlığından vazgeçtiğini anlatan Süleyman'ın açıklamaları dikkat çekti.

PARALARIN GÖNDERİLDİĞİ HESAPLARI CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Süleyman Amca, yaptığı para transferlerinin farklı kişiler adına kayıtlı hesaplara gönderildiğini iddia etti. Yusuf Arı, Kemal Sarıkaya ve Mükremin Dalkılıç isimlerini veren 70 yaşındaki adam, söz konusu kişilerin hesaplarına para aktardığını ileri sürdü. Ancak adı geçen kişilerin olayla bağlantısı ve iddiaların doğruluğu henüz netlik kazanmadı.

Evini ve arabasını sattı, 4,5 milyon TL kaptırdı! “Benim neyim eksik” çıkışı şaşkına çevirdi

ESRA EROL ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ: SİZE NİYE BAKSIN?

Süleyman'ın anlattıklarını dinleyen Esra Erol, aralarında 41 yaş fark bulunan ve hiç yüz yüze gelmediği birine neden bu kadar büyük miktarda para gönderdiğini sorguladı. Erol'un, "Size niye baksın Allah aşkına?" sözleri üzerine Süleyman'ın "Niye, benim neyim var, neyim eksik?" cevabını vermesi ise programın dikkat çeken anları arasında yer aldı.

Evini ve arabasını sattı, 4,5 milyon TL kaptırdı! “Benim neyim eksik” çıkışı şaşkına çevirdi

AİLESİYLE DE ARASI AÇILDI, GÜNLÜK İŞLERDE ÇALIŞIYOR

Yaşadığı maddi kaybın ardından aile ilişkilerinin de zarar gördüğünü söyleyen Süleyman Amca, eşinin kendisini terk ettiğini, annesinin ise artık evine kabul etmediğini belirtti. Bir dönem sahip olduğu evini ve arabasını kaybeden 70 yaşındaki adam, bugünlerde hayatını sürdürebilmek için günlük işlerde çalıştığını ifade etti.

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