Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in, şef Fatih Tutak'a ait lüks restoranda 83 bin TL'lik hesabı para yerine imzalı formayla ödediği yönündeki iddialara ilişkin açıklama geldi. Terim'in, kızı Buse Terim ile mekanına gelerek 14 aşamalı tadım menüsünü tercih ettiğini belirten restoran sahibi Fatih Tutak, hesabın kuruşu kuruşuna ödendiğini açıkladı. Söylentileri "onur kırıcı" olarak nitelendiren ünlü şef, Terim'in yemek sonrasında ise kendilerini kırmayarak jest yaptığını ve 20 adet forma imzaladığını ifade etti.

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Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in, ünlü şef Fatih Tutak'ın İstanbul'da bulunan restoranındaki 83 bin TL'lik hesabı, para yerine imzalı formalarla ödediğine dair sosyal medyada yayılan iddialara ilişkin yalanlama geldi.

Gündem olan söylentilerin ardından Günaydın'dan Bülent Cankurt'a açıklamalarda bulunan restoran sahibi Fatih Tutak, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Fatih Terim hesabı imzalı forma ile ödedi iddialarına cevap! Ünlü şef ateş püskürdü

"HESABI KURUŞU KURUŞUNA ÖDEDİ"

Konuya ilişkin detayları paylaşan Fatih Tutak, iddialara "Olur mu öyle şey Allah aşkına" sözleriyle tepki gösterdi. Akşam yemeğinin detaylarını aktaran Tutak, "Fatih Hoca, Bomonti'deki iki Michelin yıldızlı restoranıma, kızı Buse Terim ile akşam yemeğine geldi. 14 aşamalı (course) tadım menüsünü yediler, fix menü olan hesabı da kuruşu kuruşuna ödedi." açıklamasında bulundu.

3 DEĞİL TAM 20 FORMA İMZALADI

Yemeğin ardından yaşananları da anlatan ünlü şef, ortaya atılan asılsız haberlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Tutak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üzerine de bizi kırmadı; öyle yazıldığı gibi 3 adet de değil, tam 20 adet forma imzaladı. Nereden çıkıyor böyle saçma haberler anlamıyorum. Koskoca Fatih Terim'in böyle bir şeye ihtiyacı olabileceğini nasıl düşünür insanlar! Bu kadar mutlu ve güzel bir anıyı bu şekilde algılamaları çok onur kırıcı."

Fatih Terim hesabı imzalı forma ile ödedi iddialarına cevap! Ünlü şef ateş püskürdü

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde yapılan paylaşımlarda, "Galatasaray ve A Milli Takım eski teknik direktörü Fatih Terim, şef Fatih Tutak'ın restoranında gelen 83 bin TL'lik hesabı, para yerine 3 adet imzalı Galatasaray formasıyla ödedi." ifadelerine yer verilmişti. Kamuoyunda tartışmaya neden olan bu iddiaların ardından gözler, olayın geçtiği belirtilen restoranın sahibi şef Fatih Tutak'a çevrilmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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