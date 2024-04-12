Ferdi Tayfur'la kızı Tuğçe Tayfur arasında ipler gerildi: Neden kaçtığımı anladınız mı?

Usta sanatçı Ferdi Tayfur kızı Tuğçe Tayfur'a sosyal medyadan sitem etti. 'Kim ne yapar kendine yapar' diyen usta ismin kızı ise hem sanatçıya hem de basın danışmanına sert çıkarak "Atamızla laf dalaşına girecek değilim. Annem bana çok güzel edep ve saygıyı öğretti. Benim muhatabım bu konuda sen de değilsin zaten. Aynen dediğin gibi bu hayatta kim ne yaparsa kendine yapar. Aramıza girmesine izin vermeyeceğim" dedi.

Son zamanlarda özel hayatıyla gündemde olan usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile eski nişanlısı nedeniyle arası açılmıştı.

Gözlerden uzak yaşayan usta isim Ferdi Tayfur sosyal medyadan sitem etti.

Ferdi Tayfur, isim vermeden sosyal medya üzerinden küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'u hedef aldı. Sanatçı, "Zamanında neden bırakıp kaçtığımı şimdi anladınız mı?" diye sordu.

Tuğçe Tayfur ise isim vermeden babasının basın danışmanı Şirin Gözalıcı’ya tepki gösterdi. Tuğçe Tayfur mesajı babasının değil; Şirin Gözalıcı’nın yazdığını söylese de gerçek öyle çıkmadı.

'NEDEN KAÇTIĞIMI ANLADINIZ MI?'

Ferdi Tayfur da paylaştığı videoyla mesajın kendisine ait olduğunu söyledi. Ferdi Tayfur paylaşımında "Kim ne yaparsa kendine yapar" açıklamasını yaptı.

Tuğçe Tayfur ise paylaşımın altına "İşte sen Şirin Hanım'a demişsin ki 'kim ne yapar kendine yapar' yaz, o yazmış 'anladınız mı yıllar önce neden kaçıp gittiğimi' neyse atamızla laf dalaşına girecek değilim.

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ANNESİNİ ÖVDÜ BABASINA SERT ÇIKTI

Annem bana çok güzel edep ve saygıyı öğretti. Benim muhatabım bu konuda sen de değilsin zaten. Aynen dediğin gibi bu hayatta kim ne yaparsa kendine yapar. İnsan haddini ve yerini bilecek, bilmiyorsa da öğreteceğim ona. Aramıza girmesine izin vermeyeceğim istediği kadar video çeksin istediği kadar arkamdan insanlara o bizim ailemizden değil desin" dedi.