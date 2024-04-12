Bergüzar Korel takıntılarını tek tek anlattı: Her şey Binbir Gece ile başladı

Oyuncu Bergüzar Korel, katıldığı bir programda özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Korel, takıntılı olduğunu söyleyip kendisine 'dokunulmasından ve öpülmesinden' hoşlanmadığını söyledi. Oyuncu, eşi Halit Ergenç ile ise 'Binbir Gece' setinde değil anne ve babasının rol aldıkları bir dizide tanıştıklarını ifade etti.

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, İbrahim Selim'in Youtube kanalındaki 'İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Korel, kendisi gibi oyuncu olan eşi Halit Ergenç'le tanışma hikayelerini de anlattı.

Oyuncu, çok fazla takıntıları olduğunu söyleyip şunları kaydetti:

Uçağa binmeden önce sosyal medyada ‘Hikâye’ paylaşmam. Eğer uçak düşerse ‘Son Hikâye’si buydu’ diye haber olmasın isterim. Mesela ‘Kızlar ve Oğlanlar’ oyununu oynarken hep aynı çamaşırı giymem gerekiyordu. Onu bulamazsam eğer biterdim. Çamaşırı görmüyoruz ama ben biliyordum onun orada olduğunu.

TAKINTISI BİNBİR GECE İLE BAŞLAMIŞ

Ben kimseye dokunmayı sevmem, kimseyi öpmem, bana dokunulmasından da hiç hoşlanmam. Mesela Şehrazat karakterini canlandırırken izleyici üzerime gelip bir anda bana dokunuyordu. Fiziksel temastan kaçmak bence o zaman çıktı.

HALİT'LE DİZİDEN ÖNCE TANIŞTIK

Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç’le ilk olarak 2006’da Kanal D’de yayınlanan “Binbir Gece” dizisinde tanışmadığını açıkladı:

2001’de Halit, annem ve babamın rol aldığı dizide oynuyordu. Biz de 2004’te tanıştık. 2004’te 27 Mart sabahı Dünya Tiyatrolar Günü’nde annemle kahvaltıya gittik. Güvercinleri çekerken iki ayak kadraja girdi ve o Halit’ti. Ondan önce de arkadaşımla bir kafede hocamın dedikodusunu yaparken Halit’e yakalandım. Hayat bizi başka yerlere götürdü.