Magazin kulislerini çalkalayan iddia! Hadise, Galatasaray’ın yıldızına gönlünü kaptırdı

5 Aralık 2023 16:34 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 16:40

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Uzun süredir gönlü boş olan ünlü şarkıcı Hadise’nin yeni bir birlikteliğe yelken açtığı, Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech’e yoğun duygular beslediği ortaya çıktı.

5 AYLIK EVLİLİĞİNİ BİTİRDİ

Şarkıları ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Hadise, geçtiğimiz yıl nisan ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenmişti. Çift, 5 aylık evliliklerini olaylı bir şekilde sonlandırarak tek celsede boşanmıştı.

“BİZDE BİR KİTAP İKİ KERE OKUNMAZ”

Kısa süreli evliliklerine nokta koyan ikili hakkında geçtiğimiz günlerde yeniden barıştıklarına dair haberler çıkmıştı. Konserinde bu iddiaları yalanlayan Hadise “Bazıları eskilere takıldığımızı düşünüyorlar. Bizde bir kitap iki kere okunmaz” diyerek son noktayı koymuştu.

FUTBOLCU HAKIM ZIYECH İLE BİRLİKTE

Uzun süredir gönlü boş olan Hadise hakkında son olarak magazin gündeminde çok konuşulan bir iddia ortaya atıldı. Ünlü şarkıcının gönlünü Galatasaray’ın Hollanda asıllı Faslı futbolcusu Hakim Ziyech’e kaptırdığı iddia edildi. Galatasaray maçlarını sıkı takip eden Hadise’nin başarılı hücum oyuncusu Ziyech’e yoğun duygular beslediği öne sürüldü.

İkilinin, Hadise’nin yakın arkadaş olduğu Dries Mertens ve eşi Kat Kerkhofs'un evinde bir yemekte tanıştıkları, yakın çevrelerine “Aynı dili konuşuyoruz, bu sefer bambaşkayız” dedikleri de konuşulanlar arasında.