Birce Akalay’dan veda mesajı: Sitem dolu sözlerle isyan etti

5 Aralık 2023 15:58 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 15:59

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Haber Merkezi

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve konusuyla dikkat çeken ‘Bir Derdim Var’ dizisi reyting savaşına yenik düştü. Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ı buluşturan yapımın final yapacağı öğrenildi.

“REYTİNG SİSTEMİNDE NE YAZIK Kİ KARŞILIK BULAMADI”

Yakında ekran macerasını noktalayacak dizi için Birce Akalay bir veda mesajı yayınladı. Mesajında reyting sistemine sitem eden Akalay, şu ifadeleri kullandı:

“Dizimiz Bir Derdim Var yola çıktığımız ilk günden, ülkemizdeki sayısı hatırı sayılır travmalı çocuğun ‘YALNIZLIĞINA’ ailelerinin ise mahsur kaldığı ‘KARANLIKLARA’ el uzatabilmek heyecanıyla sarmıştı beni... Ulusal televizyonları ve sektörümüzü, yönlendiren reyting sisteminde ne yazık ki karşılık bulamadı işimiz... Ancak kamuoyu her zaman en değerlidir... Aldığımız tüm tepkiler, yorumlar ve alkışlarınız en büyük ödül ve motivasyon kaynağı oldu ve olacak son güne kadar şüpheniz olmasın. Bu anlamda, heyecanımızı ilk günden itibaren paylaşan ve bizi elinden geldiğince desteklemiş tüm dostlarıma ve sevenlerimize yürekten teşekkür ederim. Hayatımdaki en büyük iyikilerimden biri oldu Bir Derdim Var. Keşke daha uzun soluklu olabilseydi ... Sevgiyle…”

Burak Müjdeci’nin yönettiği ve adını Mor ve Ötesi’nin efsaneleşmiş şarkısından alan Bir Derdim Var, reytinglerde bekleneni yakalayamadı. 6. bölümde son bulacak dizinin başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ın oynadığı dizi oyuncu kadrosunda ayrıca Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu ve Sennur Nogaylar yer alırken onlara genç oyuncular Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu yer alıyordu.