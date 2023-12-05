Çocuklar Duymasın’ın Emine’si değişimiyle şaşırttı! Görenler ‘Çaycı Hüseyin bile tanıyamaz’ diyor

5 Aralık 2023 14:25 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 14:26

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Haber Merkezi

ATV’de yayınlanan ve 9 sezon boyunca devam eden Çocuklar Duymasın dizisi bir döneme damga vurdu. İlk olarak 2002 yılında yayınlanan dizi, Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer aldı.

Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Gönenç, Özgür Ozan, Aspaslan Özmol, Vatan Şaşmaz gibi isimlerin yer aldığı dizide Melek Şahin ise Emine karakteriyle beğeni topladı.

Çocuklar Duymasın’da eşi Çaycı Hüseyin ile arasındaki atışmalarla hafızalara kazınan oyuncu, her konuya dahil oluyor ve Haluk’tan (Tamer Karadağlı) sık sık azar yiyordu. Eşi Hüseyin ise kendisine “Emineeee, adamı hasta etme!” diye kızıyordu.

At yarışı oynayan kocasına ‘Beygir mühendisi Hüseyin’ diye seslenen ve karakteriyle izleyiciyi güldüren Melek Şahin, 7’den 70’e herkesin gönlüne taht kurdu.

SON HALİYLE BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Başarılı isim son olarak değişimiyle gündeme geldi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Melek Şahin, son haliyle görenleri şaşırttı. Şahin için sosyal medyada kullanıcılar “Şimdi onu çaycı Hüseyin bile tanıyamaz” , “Bu gerçekten siz misiniz?” gibi yorumlar yaptı.





Melek Şahin'in son hali...

SOSYAL MEDYADAN SİTEMKAR PAYLAŞIM

Öte yandan ünlü oyuncu, kısa süre önce kendisine iş teklifi gelmemesine sosyal medyadan sitem etmişti. Melek Şahin paylaşımında “TV tarihine damgasını vurmuş bir dizinin oyuncusu olmaktan onur duysam da özellikle son 5 yıldır reddettiğim işler ve tiyatro hariç onlarca dizi, film, reklam projesi varken niçin yer alamadığımı öğrenmek ve sorgulamak istiyorum. Çünkü 4 yıl tiyatro-oyunculuk okudum, emek harcadım. Mesleğimi çok seviyorum ve paramı da bu şekilde kazanıyorum. Çok kırgınım, üzgünüm. İsyanlardayım...” ifadelerine yer vermişti.