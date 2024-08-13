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Feyza Civelek annesiyle yaşadığı evin kapılarını ilk kez açtı! Yatak odasına giren sunucu şoke oldu

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Feyza Civelek annesiyle yaşadığı evin kapılarını ilk kez açtı! Yatak odasına giren sunucu şoke oldu

Magazin Haberleri

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek evinin kapılarını ilk kez açtı. Evini gezdiren oyuncunun yatak odası dikkat çekti. Hayli kalabalık olan odaya giren sunucu şaşkınlığını gizleyemedi. Civelek’in odasında yok yok…

Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı "Nilay" karakteri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin yeni sezonu hayranları tarafından merakla beklenirken Feyza Civelek evinin kapılarını Show TV'ye açtı ve annesiyle yaşadığı evi gezdirdi.

Oyuncunun salonu ve salondaki kocaman yemek masası da dikkat çekti. Ayrıca salondaki ahşap vitrinler ise yine gözlerden kaçmadı.

Feyza Civelek annesiyle yaşadığı evin kapılarını ilk kez açtı! Yatak odasına giren sunucu şoke oldu - 1. Resim

Ünlü sunucu Ömür Sabuncuoğlu, oyuncunun yatak odasına girince şoke oldu. Civelek’in yatak odasını gördüğünde şaşıran sunucu “Oo” diyerek tepki verdi. Odada ilk girdiğinizde sizleri Feyza Civelek’in sanat eserleri karşılıyor.

Feyza Civelek annesiyle yaşadığı evin kapılarını ilk kez açtı! Yatak odasına giren sunucu şoke oldu - 2. Resim

FEYZA CİVELEK'İN YATAK ODASINDA YOK YOK

Civelek, “Ben burada sanat işleriyle de uğraşıyorum” dedi. Odasının kalabalık oluşu ise gözlerden kaçmıyor. 

Feyza Civelek annesiyle yaşadığı evin kapılarını ilk kez açtı! Yatak odasına giren sunucu şoke oldu - 3. Resim

Feyza Civelek annesiyle yaşadığı evin kapılarını ilk kez açtı! Yatak odasına giren sunucu şoke oldu - 4. Resim

Feyza Civelek annesiyle yaşadığı evin kapılarını ilk kez açtı! Yatak odasına giren sunucu şoke oldu - 5. Resim

Feyza Civelek annesiyle yaşadığı evin kapılarını ilk kez açtı! Yatak odasına giren sunucu şoke oldu - 6. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
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