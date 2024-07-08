Film gibi hikaye! 32 yıl sonra hem kendi mezarını buldu hem de gerçek ailesini...

Nevşehir’de akıllara durgunluk veren bir olay olay yaşandı. 1 günlükken cami avlusuna bırakılan 32 yaşındaki Ayşe Neşeli, 32 yıl sonra hem ailesini hem de öldü diye gömüldüğü mezarını buldu. Genç kadın, adli tıp raporu açıklanınca adliyenin önünde ve mahallesinde davul zurna çaldırdı.

Olay, 32 yıl önce Nevşehir'de meydana geldi. Ayşe Neşeli adındaki kadın daha bir günlükken cami avlusuna bırakıldı. Vatandaşlar tarafından bulunan Neşeli daha sonra bir aileye evlatlık olarak verildi. 12 yaşına kadar bir ailede evlatlık olarak büyüyen Ayşe Neşeli üvey annesinin ölümünden sonra evden kaçtı.

Polis ekipleri tarafından bulunan Ayşe Neşeli, üvey babasına teslim edilirken, üvey babası ve polisin kendi aralarındaki konuşmaları duyarak evlatlık olduğunu öğrendi.

Hukuk mücadelesi için 18 yaşına kadar bekleyen Ayşe Neşeli, gerçek ailesini bulmak için araştırmaya koyuldu. Kendi çabalarından bir sonuç alamayınca özel bir televizyon kanalına çıkarak yardım istedi. Televizyon kanalına yapılan ihbar sonucu annesinin kimliğini öğrenen Ayşe Neşeli mahkemeye müracaat ederek ölen annesinin mezarını açtırdı.

DAVUL ZURNA ÇALARAK KUTLADI

Yapılan DNA sonucunda annesinin L.S. olduğu kesinleşince, babasını bulmak için hukuk mücadelesine devam eden Ayşe Neşeli, iddialar üzerine Ö.T.'nin babası olabileceği gerekçesi ile tekrar DNA testi yapılmasını istedi. Yapılan DNA sonucu mahkemeye ulaşınca babasının kimliğini de öğrenen Ayşe Neşeli aldığı bu sonucu adliye çıkışında ve oturduğu mahallede davul zurna çalarak kutladı.

Yaşadıklarını anlatan Neşeli, "Ben doğduktan sonra, ailemden birisi beni cami avlusuna bırakmış. Daha sonra da herkese, çocuk doğumdan sonra öldü, biz de mezarlığa defnettik demişler. Tüm ailem ve çevremizdeki herkes, benim doğumdan sonra öldüğümü ve mezarlığa gömüldüğümü sanmışlar" şeklinde konuştu.