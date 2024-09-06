Finalde kıyamet kopmuştu! Kızılcık Şerbeti’nin 3. sezonundan ilk kareler geldi, seyircinin tek bir isteği var

Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin 3. sezonu için geri sayım başladı. Final bölümünde kopan kıyametin ardından yaşananların ekrana geleceği diziden ilk kareler de paylaşıldı. Sosyal medyadan yayınlanan fotoğrafların altına tüm izleyiciler benzer yorumu yaptı.

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan gibi oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti, nefes kesen bir bölümle Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Birçok gerçeğin ortaya çıktığı final, izleyicinin ağzını açık bırakmıştı.

KADRO GENİŞLEDİ

Üçüncü sezonun yeni bölümleri şimdiden merak konusu olan Kızılcık Şerbeti’ne başarılı oyuncular Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik dahil oldu.

Show TV’nin resmi Instagram sitesinde yer alan habere göre ise; sezon finaliyle akıllarda birçok soru işareti bırakan Kızılcık Şerbeti’nin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı.

ÜNALLAR’IN KONAĞINDA NELER OLACAK?

Çok yakında Show TV ekranında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizide, Ömer ve Görkem’in geçmişte yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasıyla Ünallar’ın konağında kopan kıyametin ardından yaşananların ekrana geleceği öğrenildi.

İZLEYİCİLER: FRAGMAN İSTİYORUZ!

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini ise Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nden yeni kareler de geldi. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafların altını izleyiciler yorum yağmuruna tuttu. Fotoğraflarla yetinmeyen kullanıcılar fragman talep etti. “Fragman nerede fragman?” , “Fragman verin artık yahu” , “Fragman istiyoruz” gibi yorumlar yapıldı.

Ömer (Barış Kılıç)

Kıvılcım (Evrim Alasya)

Fatih (Doğukan Güngör)

Sıla Türkoğlu (Doğa)

Nursema (Ceren Yalazoğlu Karakoç)

Abdullah (Ahmet Mümtaz Taylan)