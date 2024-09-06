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Finalde kıyamet kopmuştu! Kızılcık Şerbeti’nin 3. sezonundan ilk kareler geldi, seyircinin tek bir isteği var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Finalde kıyamet kopmuştu! Kızılcık Şerbeti’nin 3. sezonundan ilk kareler geldi, seyircinin tek bir isteği var
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin 3. sezonu için geri sayım başladı. Final bölümünde kopan kıyametin ardından yaşananların ekrana geleceği diziden ilk kareler de paylaşıldı. Sosyal medyadan yayınlanan fotoğrafların altına tüm izleyiciler benzer yorumu yaptı.

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan gibi oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti, nefes kesen bir bölümle Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Birçok gerçeğin ortaya çıktığı final, izleyicinin ağzını açık bırakmıştı. 

Finalde kıyamet kopmuştu! Kızılcık Şerbeti’nin 3. sezonundan ilk kareler geldi, seyircinin tek bir isteği var - 1. Resim

KADRO GENİŞLEDİ

Üçüncü sezonun yeni bölümleri şimdiden merak konusu olan Kızılcık Şerbeti’ne başarılı oyuncular Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik dahil oldu.

Show TV’nin resmi Instagram sitesinde yer alan habere göre ise; sezon finaliyle akıllarda birçok soru işareti bırakan Kızılcık Şerbeti’nin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. 

Finalde kıyamet kopmuştu! Kızılcık Şerbeti’nin 3. sezonundan ilk kareler geldi, seyircinin tek bir isteği var - 2. Resim

ÜNALLAR’IN KONAĞINDA NELER OLACAK?

Çok yakında Show TV ekranında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizide, Ömer ve Görkem’in geçmişte yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasıyla Ünallar’ın konağında kopan kıyametin ardından yaşananların ekrana geleceği öğrenildi.

Finalde kıyamet kopmuştu! Kızılcık Şerbeti’nin 3. sezonundan ilk kareler geldi, seyircinin tek bir isteği var - 3. Resim

İZLEYİCİLER: FRAGMAN İSTİYORUZ!

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini ise Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nden yeni kareler de geldi. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafların altını izleyiciler yorum yağmuruna tuttu. Fotoğraflarla yetinmeyen kullanıcılar fragman talep etti. “Fragman nerede fragman?” , “Fragman verin artık yahu” , “Fragman istiyoruz” gibi yorumlar yapıldı.

Finalde kıyamet kopmuştu! Kızılcık Şerbeti’nin 3. sezonundan ilk kareler geldi, seyircinin tek bir isteği var - 4. Resim

Ömer (Barış Kılıç)

Finalde kıyamet kopmuştu! Kızılcık Şerbeti’nin 3. sezonundan ilk kareler geldi, seyircinin tek bir isteği var - 5. Resim

Kıvılcım (Evrim Alasya)

Finalde kıyamet kopmuştu! Kızılcık Şerbeti’nin 3. sezonundan ilk kareler geldi, seyircinin tek bir isteği var - 6. Resim

Fatih (Doğukan Güngör)

Finalde kıyamet kopmuştu! Kızılcık Şerbeti’nin 3. sezonundan ilk kareler geldi, seyircinin tek bir isteği var - 7. Resim

Sıla Türkoğlu (Doğa)

Finalde kıyamet kopmuştu! Kızılcık Şerbeti’nin 3. sezonundan ilk kareler geldi, seyircinin tek bir isteği var - 8. Resim

Nursema (Ceren Yalazoğlu Karakoç)

Finalde kıyamet kopmuştu! Kızılcık Şerbeti’nin 3. sezonundan ilk kareler geldi, seyircinin tek bir isteği var - 9. Resim

Abdullah (Ahmet Mümtaz Taylan)

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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