Grup Laçin'den acı haber! Ünlü sanatçı Ali Abacı hayatını kaybetti

Türk halk müziğinin sevilen gruplarından Grup Laçin'in eski solisti ve bağlama sanatçısı Ali Abacı, 60 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçının vefat haberini grup üyelerinden Teoman Dalcı duyurdu.

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Bir döneme damga vuran ve "Bekar Gezelim" şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan Grup Laçin'den acı haber geldi. Grubun eski solistlerinden ve bağlama sanatçısı Ali Abacı, 60 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenilen Abacı'nın vefatı, ailesini, sevenlerini ve müzik camiasını yasa boğdu.

Grup Laçini yasa boğan ölüm! Ünlü sanatçı Ali Abacı hayatını kaybetti

ACI HABERİ TEOMAN DALCI DUYURDU

Ali Abacı'nın vefat haberini Grup Laçin üyelerinden Teoman Dalcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Dalcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Usta müzisyen, usta yorumcu ve bir dönem Grup Laçin'in solistliğini yapan, acı tatlı pek çok anımızı paylaştığımız canımız kardeşimiz Ali Abacı'yı kaybettik. Devri daim mekanı cennet olsun. Çok üzgünüz."

Grup Laçini yasa boğan ölüm! Ünlü sanatçı Ali Abacı hayatını kaybetti

ALİ ABACI KİMDİR?

Aslen Kayseri'nin Sarız ilçesinden olan Ali Abacı, müzik kariyerine 1985 yılında TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Korosu'nda başladı.

Türk halk müziği alanında uzun yıllar çalışmalar yapan sanatçı, Ankara Kulübü ve ODTÜ Türk Halk Müziği korolarında şeflik görevlerinde bulundu.

2003-2014 yılları arasında Grup Laçin bünyesinde bağlama sanatçısı ve solist olarak görev alan Abacı, aynı zamanda halk eğitim kurumlarında usta öğreticilik yaparak birçok öğrencinin yetişmesine katkı sağladı.

ANKARA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Sanatçının 16 Kasım Pazartesi günü Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

Abacı'nın kesin ölüm nedenine ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı.

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